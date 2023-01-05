تباطأ التضخم في فرنسا على نحو غير متوقع في كانون الأول/ديسمبر، ما يزيد من علامات تراجع ضغط الأسعار عبر منطقة اليورو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وفي ظل تباطؤ تضخم الطاقة والخدمات، ارتفعت أسعار المستهلك 7ر6 % من عام سابق بعد زيادات قياسية بواقع 1ر7 % في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر. كما تباطأ التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع الشهر الماضي.

وهذه العلامات على وصول التضخم للذروة تجعل صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يتنفسون الصعداء. وفضل البنك ومقره فرانكفورت زيادة أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة في آخر اجتماع له بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في نوفمبر.