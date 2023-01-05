أكدت مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية مى بنت محمد آل خليفة على أهمية توقيع اتفاقية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان للاستفادة من تجربة البحرين في مجال التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي، ولتعزيز التعاون بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشادت مديرة التحريات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" بالصلات والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البحرين وسلطنة عمان، والشراكات المتبادلة في مختلف المجالات الأمنية وذلك خلال توقيع الاتفاقية مع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بسلطنة عمان العقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي.

واستعرض الوفدان، خلال الاجتماع، أبرز الممارسات والتجارب فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتأتي هذه الاتفاقية بين إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية البحرينية والمركز الوطني للمعلومات المالية في سلطنة عمان بهدف تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها.