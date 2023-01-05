احتفل الفنان رامي صبري بالنجاح الذي تحققه أغنية "يمكن خير" التي طرحها الشهر الماضي على قناته الرسمية على (يوتيوب) وتخطيها حاجز المليون ونصف مشاهدة بعد أكثر أسبوع من إصدارها.

وقال رامي صبري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) "يمكن خير رقم واحد" معربا عن سعادته بالأصداء التي تحققها الأغنية ونشر بوسترا لها.

وكان صبري قد أشار إلى أن "يمكن خير" تصدرت الترند رقم واحد على يوتيوب في أول 24 ساعة من طرحها، وأنها في الترند العالمي وفي جميع دول العالم العربي .

وحظيت الأغنية بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت نسبة مشاهدة بلغت مليونا و527 ألفا و739 مشاهدة بعد طرحها يوم 25 ديسمبر الماضي، وهي كلمات أحمد علي موسى وألحان رامي صبري وتوزيع موسيقي طارق توكل.

وتعد "يمكن خير" ثاني أغنيات ألبوم رام صبري "معايا هتبدع" الذي طرحه بمناسبة العام الميلادى الجديد، حيث عكف على تجهيزه خلال الفترة الماضية واختيار أفضل الأغنيات لطرحها.

وأصدر صبرى في مدة زمنية تجاوزت أكثر من أسبوع، على (يوتيوب) 4 أغنيات من الألبوم، وهي على التوالي "معايا هتبدع" ، و"يمكن خير" ، و"لما بيوحشنى" ، و"احنا فى حتة تانية".. ويطرح اليوم أغنية "انت الأصل" خامس أغنيات الألبوم، الذي يضم 7 أغنيات يتم طرحها بالترتيب على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية.