تجاوز الحجم الإجمالي للشحنات المنقولة على خط سكة حديد واتانغ-ريتشاو 103 ملايين طن في عام 2022، مما يعني أن الصين قامت بتحديث ممر آخر لنقل الطاقة قادرا على التعامل مع أكثر من 100 مليون طن من الفحم سنويا، وفقا لشركة تاييوان لمجموعة السكة الحديدية الوطنية الصينية المحدودة.

ويعتبر خط السكك الحديدية قناة نقل ثقيل تربط المناطق الرئيسية المنتجة للفحم في الصين. إذ يبدأ في بلدة واتانغ في مقاطعة شانشي بشمال الصين وينتهي في ميناء ريتشاو في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، ويربط بين طرق السكك الحديدية الرئيسية السبعة في الصين.

وبفضل الجهود المشتركة لتحسين كفاءة نقل الفحم، شهدت سكة حديد واتانغ-ريتشاو زيادة مطردة في حجم النقل السنوي من 73.9 مليون طن في عام 2020 إلى أكثر من 100 مليون طن في العام الماضي.

تعد القناة أيضا طريقا رئيسيا لنقل الفحم من الغرب إلى الشرق في الصين، مما يضمن تلبية الطلب على استهلاك الطاقة في البلاد