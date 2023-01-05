وقعت الهيئة الأيرلندية لحماية البيانات غرامة على شركة "ميتا" الشركة الأم لشركة "فيسبوك" قدرها 390 مليون يورو (414 مليون دولار) في ايرلندا بتهمة ارتكاب انتهاكات في حماية البيانات.

وأعلنت الهيئة الايرلندية لحماية البيانات أن المجموعة انتهكت القواعد العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من خلال منصتيها فيسبوك وانستجرام.

وشملت الحالتان الإعلانات المخصصة وطريقة "ميتا" في جمع ومعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين. وتم تغريم "ميتا" 210 ملايين يورو بسبب انتهاك فيسبوك للقواعد، بينما تم تغريم انستجرام 180 مليون يورو.

وخلصت الهيئة الايرلندية إلى أن الشركة ضغطت على مستخدميها لقبول بعض الشروط، وهددت بعدم اتاحة الخدمات لهم إذا لم يوافقوا. كما أمرت الهيئة شركة "ميتا" بتغيير ممارسات معالجة البيانات لديها في غضون ثلاثة أشهر.