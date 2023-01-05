ستفرض تايلاند وثيقة تأمين صحي تغطي علاج كوفيد على الوافدين الأجانب من البلدان التي تتطلب نتائج اختبار (بي سي ار) سلبية منهم قبل العودة إلى بلادهم، وستعيد تطبيق قواعد الدخول استعدادا لوصول محتمل للسياح الصينيين بأعداد كبيرة.

وقال وزير الصحة أنوتين تشارنفيراكول التايلندي، للصحفيين، بعد اجتماع مع سلطات الصحة والسياحة إن وثيقة التأمين ستضمن أن الوافدين الذين تثبت إصابتهم بالفيروس سيكونون قادرين على تحمل تكاليف العلاج في تايلاند قبل مغادرة البلاد، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت تايلاند قد ألغت كل قيود الدخول المتعلقة بـكوفيد العام الماضي، بما في ذلك متطلبات التأمين وإثبات التطعيمات.

واجتذب ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نحو 5ر11 مليون زائر أجنبي في عام 2022، مقارنة بـ 40 مليونا قبل الجائحة في عام .2019

ويشار إلى أن الوافدين من الصين كانوا يشكلون أكبر مجموعة من الزوار الأجانب إلى تايلاند قبل الجائحة، وأن عددهم يصل إلى نحو 10 مليون زائر من مجموع 40 مليون أجنبي قاموا بزيارة البلاد عام .2019