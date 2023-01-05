تقدمت وحدة صحة المستهلك التابعة لشركة صناعة الأدوية العملاقة في الولايات المتحدة، جونسون آند جونسون، بطلب للطرح العام، مع خطط لإدراجها في بورصة نيويورك.

وقالت شركة "كينفو"، إنها تقدمت بطلب إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بشأن الطرح العام الأولي لأسهمها العادية.

ولم يتم بعد تحديد عدد الأسهم المرغوب في بيعها، ونطاق السعر للطرح المقترح.

وتخطط "كينفو" لتقديم طلب لإدراج حصصها للأسهم العادية في بورصة نيويورك تحت رمز "كيه في يو إي".

وعند الانتهاء من هذا الطرح، سوف تستمر شركة "جونسون آند جونسون" في امتلاك ما لا يقل عن 1ر80%من قوة التصويت لحصة الأسهم العادية المؤهلة للتصويت عليها.