ينتظر الكثير من الناس في الوقت الحالي مواعيد التخفيضات العالمية، والتي من المفترض أن تكون في نهاية السنة ليحظوا من خلال العديد من المحلات والعلامات التجارية والمتاجر الشهيرة أيضًا بالخصومات التي قد تصل نسبتها إلى 90%، ومن هنا سنتعرف بشيء من التفصيل على أحدث وأقوى العروض المقدمة من قبل المتاجر المعروفة وعما يمكنك الاستفادة منها قبل بداية السنة الجديدة.

مواعيد التخفيضات العالمية

تتسابق العديد من المتاجر والعلامات التجارية الشهيرة في طرح الخصومات على مختلف المنتجات التي تقدمها للعملاء، بما فيها الملابس الرياضية ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية، والسيارات، والعطور، ومنتجات السوبر ماركت، كذلك يمكنك العثور على منتجات مستلزمات العناية بالطفل بكل سهولة، وبشكل أفضل مما كان بالأمس.

عروض نهاية العام 2022

تتواجد مختلف المتاجر الإلكترونية التي توفر لك التخفيضات والخصومات الهائلة بمناسبة نهاية العام، والتي من بينها: متجر نون، أمازون، نمشي، شي ان، وغيرها الكثير، ويمكنك الآن اللحاق بمواعيد التخفيضات العالمية التي تحدد بدء موعدها في الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري، مع استمرارها حتى شهر يناير من العام الجديد.

ومن اللافت للنظر أنه مع اقتراب نهاية السنة ستزداد بشدة الخصومات والتخفيضات من كل المتاجر ومواقع التسوق التي تقوم بمتابعتها، لتصل إلى نسبة 90% مما يمنحك فرصة لشراء أكبر قدر مما تتمناه وتحتاجه أنت وأسرتك وبأقل الأسعار.

تخفيضات المتاجر العالمية

في إطار الحديث عن مواعيد التخفيضات العالمية، لاشك أن أمازون من أشهر المتاجر التي توفر الكثير من العروض والخصومات على مختلف الفئات التي يحتاجها المستخدم بما فيها المنتجات الترفيهية والاستهلاكية، والإلكترونيات والعطور، ومنتجات العناية بالبشرة وغيرها الكثير، ومن أشهر العروض التي تقدمها ما يلي:

يمكنك من الحصول على موبايل شاومي K50 لون رمادي بسعر 168 دينارا كويتيا بعد الخصم.

تلفزيون سامسونج سمارت بتقنية الـ Full HD بسعر 63 دينارا كويتيا بعد الخصم.

هاتف آيفون ابل 13 بروماكس، بما يشتمل على فيس تايم 265 جيجا ورامات 6 جيجا، مع مميزات أخرى بسعر 355 دينارا كويتيا.

تيشرت بولو رجالي أكمام طويلة خامة مميزة لون أزرق، بسعر 4 دنانير تقريبا.

متجر نون

يوفر لك نون أكبر العروض والخصومات التي قد تصل نسبتها إلى 90% على أي من السلع والمنتجات التي تختارها، إذ يتضمن أشهر الماركات العالمية بأقل الأسعار، ومن أشهر الخصومات التي يشملها المتجر ما يتمثل في الآتي:

اللاب توب والإلكترونيات.

منتجات التجميل والعناية الشخصية.

الأزياء.

مستلزمات الألعاب.

العطور.

مستلزمات الأطفال.

منتجات البقالة والسوبر ماركت.

متجر نمشي

يعد من أفضل المتاجر العربية وأكثر شهرة، حيث تخصصت في منتجات التجميل والموضة، كما تشتمل على مجموعة من الفئات المختلفة بما فيها الملابس الرسمية وغير الرسمية، بالإضافة إلى أنواع الملابس الرياضية للنساء، والرجال، والأطفال، يمكنك استخدام كوبون خصم نمشي للحصول على تخفيضات تصل إلى 70%.

متجر مامز وورلد

يعد واحدًا من المتاجر الإلكترونية الرائدة والمتخصصة في بيع مستلزمات الأم وكل ما تحتاجه من أجل طفلها، استطاع أن يكون من أشهر العلامات التجارية، يمكنك أن تجد بداخله كل المنتجات متوافرة لحديثي الولادة وأساسيات الطعام، بالإضافة إلى العربات ومنتجات العناية بالطفل، فقط استخدام كود خصم متجر مامز وورلد للحصول على خصم تتعدى نسبته 90% مع نهاية السنة.

متجر اتش اند ام

لاشك أنه من أفضل وأشهر المتاجر الإلكترونية الرائدة، وهو يوفر مختلف التصميمات وأحدثها الملائمة دومًا للموضة العصرية، كما أنها تمتاز بجودتها العالية وبالسعر المناسب الذي يمكن شرائه مخفضًا من خلال كود خصم اتش اند ام، يمكنك الآن الاستمتاع بالملابس والاكسسوارات والأحذية مع تخفيضات قد تصل إلى 90%.

متجر بيبي شوب

يعد واحدًا من أهم وأكبر العلامات التجارية المعروفة، إذ يحتوي على مختلف المنتجات المهمة بما فيها الزجاجات والملابس بالنسبة للأطفال بدايةً من سن الولادة حتى المدرسة، كما يوفر مقاعد السيارة وعربات الأطفال الهزارة وملابس الأم وغير ذلك الكثير، يمكنك معه الاستمتاع بمجموعة مختلفة ومتنوعة من العروض والمزايا باستخدام كود خصم بيبي شوب لنسبة قد تصل إلى 90%.

متجر زارا

هو من المتاجر العالمية التي يمكنك أن تجد معها كل ما تريد من مختلف أنواع الملابس والإكسسوارات كيفما كان العمر، هذا بالإضافة إلى الملابس الداخلية والخارجية وملابس النوم والأحذية وغيرها الكثير، كما يوفر لك العديد من العروض والتخفيضات المميزة مع خدمة توصيل مجانية على كل طلبية.

متجر شي ان

يفضل الكثير من الناس التسوق عبر متجر شي ان، ذلك لأنه يمتاز بتقديمه مختلف المنتجات الأصلية عالية الجودة، كما أنها بسعر مناسب في متناول الأيدي، وبخلاف ذلك فإن المتجر يحرص بشكل مستمر على توفير العروض والخصومات في المواسم المختلفة، ومن أهم العروض التي يقدمها على مدار السنة ما يتضمن الآتي:

خصومات تصل إلى 80% بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

خصومات تصل إلى 85% على كل من مستلزمات المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد.

تخفيضات تصل إلى 60% على ملابس النساء.

لا تفوت على نفسك الفرصة واستخدام كود خصم شي ان للاستمتاع بتخفيضات قد تصل نسبتها إلى 90% في رأس السنة.

أشهر العروض التخفيضات الموسمية على مدار العام

عزيزي القارئ إن كنت تتساءل عن مواعيد التخفيضات العالمية، فإليك أهم المواعيد التي تحرص فيها المتاجر جميعًا على تقديم خصومات، وتتمثل في الآتي:

تخفيضات البلاك فرايدي

هي ما تعرف بالجمعة السوداء، يمكنك معها الاستمتاع بكثير من العروض المختلفة التي توفرها المتاجر العالمية على متنوع الفئات بما فيها الأزياء والموضة والتجميل والأحذية والإكسسوارات وغيرها.

تخفيضات الجمعة البيضاء

هي من المواسم التي يهتم بها المسلمون، وتقوم المتاجر باستغلالها من أجل عرض خصومات قد تتعدى نسبة الـ 70% على مختلف المنتجات التي تقدمها للعملاء.

تخفيضات عيد الأم

هو إحدى المناسبات التي تحرص جميع المتاجر فعليًا على تقديم الكثير من الهدايا والعروض والتخفيضات فيها، وبالمناسبة تكون بنسبة مضاعفة لتوفير أكبر قدر من المال للعملاء، وزيادة الشراء.

هذا بالإضافة إلى مواعيد التخفيضات العالمية التي تشمل كلا من المواسم والأعياد التالية: عيد المرأة، عيد الحب، رأس السنة، العودة إلى المدارس، التخفيضات الموسمية.

تعرفنا من خلال المقال على مواعيد التخفيضات العالمية، ونبذة عن أهم المتاجر الرائدة وعما يمكنك الاستفادة منها سواءً كان في تخفيضات رأس السنة أو على مدار العام كاملًا، ولا تنس استخدام أحد أكواد خصم المميزين الموجود باستمرار داخل موقع الكوبون الذهبي للتمتع بالخصومات.