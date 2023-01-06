تنطلق في السادسة مساء غد السبت، دوري العلامات التجارية في نسخته الثانية، على ملاعب جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) بإقامة 8 مباريات، ضمن منافسات المرحلة الأولى من البطولة.



وتشرف شركة «هايب ترند» على تنظيم بطولة «براندز ليغ 2»، الذي ترعاه الهيئة العامة للرياضة، وتختتم منافساتها في 16 الجاري بمشاركة 32 فريقا.



وستجمع أولى المواجهات فريق معهد الكويت للأبحاث العلمية ونظيره «عصير تايم»، تليها مباراة بين الجامعة الدولية وكلية القانون الكويتية العالمية (2)، ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما ستبدأ مواجهات المجموعة الثانية، بلقاء يجمع كلية الشرق الأوسط الأمريكية والزياني، فيما يصطدم فريق الجامعة العربية المفتوحة (2) بنظيره جريدة القبس في الـ 6:30 مساء.



وفي خامس مواجهات اليوم الأول، يلعب فريق شركة اليسرا فاشن مع نظيرة كلية القانون (1) ضمن منافسات المجموعة الثالثة، على ان يلتقي فريق جامعة الكويت (1) مع «طلبات» ضمن ذات المجموعة، وفي الـ 7:00 يلتقي فريق أطياب المرشود مع الجامعة الكندية، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة، وتجمع آخر مباريات اليوم الأول بين كلية العلوم والتكنولوجيا (2) وفريق الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا (2).