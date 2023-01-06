الدوحة - فريد عبدالباقي



يختتم المنتخب القطري تحضيراته اليوم استعدادا لضربة البداية أمام منتخبنا الوطني «الأزرق»، مساء الغد في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 25» التي تنطلق اليوم في مدينة البصرة العراقية حتى 19 يناير الجاري.



وكانت بعثة منتخب قطر وصلت مساء أول من أمس، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي برونو ميغيل بينيرو، إراحة اللاعبين من خوض التدريبات فور وصول البعثة إلى البصرة، مكتفيا بخوض تدريبين مساء أمس واليوم قبيل مواجهة «الأزرق»، مساء الغد على ستاد الميناء الأولمبي ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي تضم المنتخبين الإماراتي والبحريني اللذين يلتقيان في اليوم ذاته.



وحظيت بعثة «العنابي» باستقبال كبير في مطار البصرة، وكان في مقدمة البعثة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة عدنان درجال، مرحبا برئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، فضلا عن مسؤولي الاتحاد القطري وإدارة المنتخب العنابي.



وتضم قائمة العنابي 23 لاعبا هم: مشعل برشم، وطارق سلمان، ومصطفى مشعل، ومحمد وعد، ويوسف عبدالرزاق، وهاشم علي، وسالم الهاجري، وعلي أسد (السد)، وإسماعيل محمد، وشهاب الليثي، ومحمد عماد، ودياب هارون، وعاصم مادبو (الدحيل)، ونايف الحضرمي، وتميم منصور مفتاح (الريان)، وهمام الأمين، وعمرو سراج، وأحمد علاء (الغرافة)، وأحمد فاضل، وخالد منير، وحازم أحمد (الوكرة)، ومحمود أبو ندى، وجاسم جابر (العربي).



من جانب آخر، حقق نادي الدحيل فوزا كبيرا على الغرافة بنتيجة 3-0 في افتتاح مباريات الجولة الثامنة من الدوري القطري لكرة القدم. وسجل ثلاثية الدحيل، التونسي فرجاني ساسي وبسام الراوي والكوري الجنوبي نام تاي هي في الدقائق (31 و48 و4+90).



وبهذه النتيجة، رفع الدحيل رصيده الى 17 نقطة، بينما توقف رصيد الغرافة عند 12 نقطة في المركز الرابع ليتلقى خسارته الثانية هذا الموسم والأولى منذ خسارته في الجولة الثالثة أمام الشمال 1-2 في أغسطس الماضي.



ووفقاً لإعادة جدولة مباريات الجولة الثامنة، تم تأجيل مواجهات: أم صلال مع المرخية، والسد مع قطر، والشمال مع الوكرة، وذلك بسبب ارتباط بعض اللاعبين مع منتخباتهم المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.