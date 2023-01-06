أكد النائب خالد الطمار دعمه للقوانين التي تحقق مصلحة المواطن وتخفف من أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، مطالبا الحكومة الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم التدخل في أعمال المجلس التشريعية.



وأوضح الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن المادة 50 من الدستور تنص على الفصل بين السلطات، فلا يجوز لأي سلطة النزول عن أي من اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور.



وقال الطمار «تباشرنا بحكومة جديدة وعهد جديد، غير أننا فوجئنا بتدخل الحكومة في أعمال المجلس التشريعية والإملاء على البرلمان القوانين التي تشرع والأخرى التي يجب تأجيلها»، مشددا على أن «ما تقوم به الحكومة أمر مرفوض ولن نسمح به أنا وإخواني النواب».



وبين أن «الوصول إلى قاعة عبدالله السالم جاء عبر الطرح المواكب لمعاناة المواطنين»، مؤكدا دعمه كل قانون يقدم فيه مصلحة المواطن وتخفيف العبء عليه في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.



وتساءل الطمار «ماذا قدمت الحكومة التي مضى عليها أكثر من 3 أشهر للمواطنين؟»، مطالبا بتوضيحات حول ذلك من خلال عقد مؤتمر صحافي أو عن طريق مركز التواصل الإعلامي التابع للحكومة.



وشدد على أن «المرحلة الحالية تلزم الحكومة بأن تضع مصلحة المواطن من أهم الأولويات الواجب عليها تنفيذها»، مضيفا «إن الجميع يعاني من تردي الخدمات في أكثر من ملف».



وأوضح الطمار أن الجميع يعاني من شوارع (مكسرة)، وعدم توافر الأدوية، وتعليم متأخر وتحصيل دراسي متدن وفقا للتقارير والدراسات.



وبين أن الملف الإسكاني من أهم الملفات التي يعاني منها المواطن من تأخير تسلم الوحدة السكنية وغلاء مواد البناء، فضلا عن تعطيل مصالح المواطنين في الوزارات والجهات الحكومية.