وجه النائب شعيب شعبان 8 أسئلة إلى 5 وزراء، منها 4 أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن التعامل مع شكاوى أعضاء هيئة التدريس، وأسباب استبعاد الطلبة الكويتيين من برامج الماجستير والدكتوراه التابعة لكلية الدراسات العليا، وطريقة الاختبارات المطلوبة من المتقدمين للإيفاد لبعثة الماجستير والدكتوراه.



ووجه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، بشأن أسس ومعايير وطرق التوظيف في الهيئة العامة للبيئة، وسؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن عدد حالات الأخطاء الطبية، وسؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بشأن إعلانات تسوق للصندوق الكويتي للتنمية العربية، وسؤالا إلى وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي الصباح بشأن عقود شراء الزوارق الحربية.



وجاء في السؤال الأول لوزير التربية ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل شكلت لجنة تحقيق للوقوف على أسباب عدم جدية مدير الجامعة في التعامل مع شكاوى أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الكويت؟



2- ما أسباب تعيين أعضاء هيئة تدريس غير كويتيين في بعض كليات ومعاهد جامعة الكويت رغم توافر الكوادر الوطنية من حديثي التخرج وأصحاب الخبرة ممن يحملون شهادات معترف بها؟



3- ما مدى حقيقة الإجراءات وجديتها في رفع تصنيف جامعة الكويت في مؤشر (QS) العالمي في السنوات الأخيرة سواء بقائمة الدول العربية أو العالمية، من دون نظر الإدارة الحالية للجامعة إلى حال الجامعة أخيرا وما تعانيه من مشاكل وسلبيات؟



4- ما مدى صحة إحالة عدد من منتسبي الجامعة إلى النيابة العامة على إثر تصريحات مختلفة كانت تتضمن آراء شخصية وذلك بالمخالفة للدستور الكويتي الذي كفل لكل إنسان حق التعبير عن رأيه وفقا لنص المادة (36)؟



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



1- ما أسباب استبعاد الطلب الكويتيين من برامج الماجستير والدكتوراه التابعة لكلية الدراسات العليا التابعة لجامعة الكويت؟



2- ما أسباب عدم تعيين الأساتذة وحملة الدكتوراه في جامعة الكويت والكليات التابعة لها رغم حصولهم على أعلى التقديرات العلمية ومطابقتهم جميع الشروط والأحكام؟



3- ما السبب في اشتراط التخرج من بعض البلدان كالولايات المتحدة أو كندا دون بلدان أخرى في إعلانات التوظيف لكلية الهندسة والبترول للتوظيف رغم معادلة الشهادة من التعليم العالي كماجستير أو دكتوراه؟



وجاء السؤال الثالث كالتالي:



أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن حاجتها إلى تعيين معيدي بعثات من الكويتيين، وذلك لإيفادهم في بعثة دراسية للحصول على درجات علمية (الماجستير والدكتوراه) ذكر في الشرط السابع من الشروط العامة للإعلان المذكور أعلاه أن يجتاز المتقدم المقابلات الشخصية والاختبارات المطلوبة بنجاح، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما طريقة الاختبارات المطلوبة من المتقدمين؟



2- هل أخبرتم المتقدمين بموعد الاختبار بوقت كاف؟ مع تزويدي بموعد الاختبار وتاريخ إخبارهم بموعد الاختبار.



3- ما مدى توافق أسئلة الاختبارات مع التخصصات المطلوبة للمتقدمين؟ وهل وضعت الأسئلة لكل متقدم حسب تخصصه؟



4- هل كانت أسئلة اختبار المتقدمين لكلية التربية الأساسية قسم مناهج وطرق التدريس تنطبق على التخصصات المطلوبة للمتقدمين للقسم العلمي المذكور؟



5- صورة ضوئية من نماذج الاختبارات التي انتهى المتقدمون من أدائها حتى تاريخ ورود هذا السؤال وذلك لجميع التخصصات.



وجاء السؤال الرابع كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- مدى جدية تطبيق سياسة التكويت وفقا للقرارات الصادرة من الحكومة في هذا الشأن وأسباب عدم تنفيذها في الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي ومركز العلوم الطبية في جامعة الكويت.



2- مدى ملاءمة شهادات (مؤهلات) القياديين العاملين في الجهات المذكورة مع اعتماد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لها واستيفائهم للشروط والقواعد التي وضعتها.



وجاء في سؤاله لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ما يلي:



يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1- ما أسس ومعايير وطرق التوظيف في الهيئة العامة للبيئة؟



2- فيما يخص المكتب الفني في الهيئة:



- ما الأعمال المنوطة بأعضاء المكتب الفني



- من أعضاء المكتب الفني؟



- ما أسباب ومعايير وطريقة اختيارهم؟



- هل يوجد موظفون في الهيئة تفوق خبرتهم السنوية أعضاء المكتب الفني الحالي وعينوا في الهيئة قبل هؤلاء الأعضاء؟



3- ما آلية ترقية الموظفين في الهيئة؟



4- ما الوظائف الإشرافية في الهيئة؟ وما الوظائف الشاغرة منها؟ ما ضوابط وشروط الترقية إليها وأسس اختيار شاغليها؟



5- هل عين مدير للمكتب الفني في الهيئة وفقا للإعلان رقم م.ع. 13 الصادر في تاريخ 11 نوفمبر 2022؟ مع تزويدي بصورة من الإعلان.



6- أسماء المتقدمين لوظيفة «مدير المكتب الفني» والسيرة الذاتية لكل منهم.



7- هل من بين المتقدمين لشغل وظيفة مدير المكتب الفني من سبق أن وقعت عليهم عقوبات تأديبية؟



8- ما القطاع الذي يندرج منه المكتب الفني؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد حالات الأخطاء الطبية في المستشفيات سواء كانت نتيجة تشخيص خاطئ أو عملية جراحية خاطئة، وحالات المرضى نتيجة تلك الأخطاء الطبية وذلك من تاريخ 2020/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.



2- الإجراءات المتبعة من الوزارة تجاه الدكتور والمريض في الحالات التي وردت في البند السابق.



3- وردتني معلومات عن وجود مريض في مستشفى حامد العيسى لزراعة الأعضاء يدعى/ جابر عبدالله العنزي تعرض لتشخيص طبي خاطئ أدى لانتكاس حالته الصحية وقد يؤدي لبتر يده، في حال صحة تلك المعلومات، يرجى تزويدي بالآتي:



- ما أسباب تجاهل قيادات وزارة الصحة لمناشدات والد المريض؟



- ما الإجراءات المتخذة تجاه الدكتور الذي تسبب بتدهور حالة المريض المذكور نتيجة التشخيص الخاطئ؟



- ما الإجراءات الصحية المتخذة تجاه المريض المذكور بعد التشخيص الخاطئ؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الخارجية ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الأهداف المرجوة من عرض دعايات إعلامية على القنوات والمحطات الدولية تتحدث أو تسوق عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؟



2- ما الاستراتيجية التي يتبعها الصندوق في سبيل تنفيذ أهدافه؟ وما علاقة الدعاية الإعلامية بذلك؟



3- هل من أهداف إنشاء الصندوق التسويق الإعلامي له؟



4- ما الأساس القانوني الذي منح لكم صلاحية إجراء الدعاية الإعلامية ومنح التصريح الملائم للصرف المادي عليها؟



5- كم بلغ إجمالي المبلغ المصروف على الإعلانات في عام 2022؟



6- إحصائية بأسماء الشركات التي تعاقد معها الصندوق، وقيمة كل عقد وأسماء القنوات المطلوب العرض الدعائي فيها، والدولة التابعة لها هذه القناة والمبلغ الإجمالي المدعوع.



7- هل لدى وزارة الخارجية علم بهذه المصروفات ووافقت عليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى توضيح الأسس والمعايير لهذه الموافقة، وتوضيح الأهداف التي تسعى إليها الوزارة، وإذا كانت الإجابة النفي، ما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟



وجاء في سؤاله إلي وزير الدفاع ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية عن عقود شراء الزوارق الحربية P37، وعقود صيانتها منذ دخولها للخدمة إن وجدت، وطلبات هيئة التسليح والتجهيز بتطوير وصيانة تلك الزوارق.



2- رأي هيئة التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع عن العمر الافتراضي لتلك الزوارق، ورأيها في شأن الأفضلية ما بين تطوير وصيانة تلك الزوارق أو استبدالها.



3- هل خاطبت الشركة الفرنسية المصنعة لتلك الزوارق وزارة الدفاع الكويتية من خلال وزارة الدفاع الفرنسية بما يخص تلك الزوارق وأقرت في تلك المخاطبات عن نهاية العمر الافتراضي لتلك الزوارق ووجوب استبدالها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك المخاطبات، وما رأي اللجنة في شأن إقرار الشركة المصنعة للزوارق بنهاية العمر الافتراضي لها ووجوب استبدالها بدلا من صيانتها؟