وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى كل من وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن تفاوت أسعار الأدوية الطبية، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حول عدد التعيينات الجديدة في وزارة المالية منذ منتصف عام 2022 حتى تاريخ السؤال.



ونص السؤال الموجه إلى وزير الصحة بما يلي:



1- ما أسباب اختلاف أو تفاوت أسعار الأدوية الطبية وازدياد أسعارها مقارنة بدول المنطقة المحيطة، رغم أن مصدر التوريد واحد ولا توجد ضرائب عليها.



2- ما الجهة المختصة بتسعير الأدوية.



3- ما السياسة العامة التي ستتبعها الوزارة من أجل تخفيض ومراقبة أسعار الأدوية في الصيدليات الخاصة بحيث تكون أسعارها معقولة أو مطابقة للوزارة.



4- ما إجراءات الوزارة الفعلية لمراقبة أسعار الأدوية في الأسواق؟ وهل تم رصد تفاوت وتلاعب في أسعار الأدوية؟



5- كم مخالفة حررتها الوزارة في مواجهة التلاعب والزيادة المصطنعة في أسعار الأدوية؟ مع تزويدي بإحصائية عن محاضر تحرير مخالفات أسعار الأدوية خلال السنوات الثلاث الماضية حتى تاريخ ورود السؤال.



ونص السؤال الموجه إلى وزير المالية بما يلي:



استنادا إلى نص المادة رقم 99 من الدستور وإلى نصوص المواد من (121 حتى 125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:



1- عدد التعيينات الجديدة في وزارة المالية منذ 29 يونيو 2022 حتى تاريخ ورود السؤال.



2- عدد الموظفين في وزارة المالية.



3- عدد المستشارين العاملين لديكم سواء كانوا مواطنين أو غير كويتيين وطبيعة مهامهم.



4- كشف تفصيلي يبين وظائف جميع العاملين في مكتب الوزير مع سيرهم الذاتية ومجموع رواتبه وطرق شغلهم للوظيفة سواء كانوا كويتيين أو غير كويتيين.



5- عدد الموظفين العموميين المرشحين للعمل لديكم منذ 1 أكتوبر 2022 حتى تاريخ ورود السؤال وما تخصصاتهم كما يرجى توضيح الإدارات التي عينتموهم فيها.



6- عدد الموظفين المنتدبين خارج الوزارة، والجهات التي طلبتهم، ومدة ندبهم وما الحاجة التي دعت إليها عملية الندب.



7- عدد الوكلاء الحاليين سواء كانوا بالتكليف أو بالأصالة وما الإدارات التي يديرونها أو تتبع لهم، وعدد الموظفين في كل قطاع، كما يرجى تزويدي بجدول توضيحي يبين عدد الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في كل قطاع.