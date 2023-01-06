وجه النائب هاني شمس سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، بشأن وضع ودور المشرفين الإكلينيكيين العاملين في المراكز التابعة للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنـــان، ومهامهـــم الوظيفية، ونص السؤال على الآتي:



في شأن وضع ودور المشرفين الإكلينيكيين العاملين في المراكز التابعة للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان، ومهامهم الوظيفية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بعدد المشرفيين الإكلينيكيين العاملين في المراكز التابعة للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان، مع توضيح اختصاصاتهم حسب الهيكل الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، ونسبة المختصين منهم في تخصص طب أسنان الأطفال.



2- كشوف بعدد المشرفين الإكلينيكيين لكل مركز - على حدة - من المراكز التابعة لصحة الفم والأسنان، مع بيان ما إذا كان هناك شواغر في أي مركز من المراكز التابعة للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان لوظيفة مشرف إكلينيكي لطب أسنان الأطفال.



3- هل يوجد أطباء أسنان كويتيون كان من المفترض تعيينهم مشرفين إكلينيكيين في البرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان، ولكن تتغاضى وزارة الصحة عن منحهم هذه الوظيفة رغم استحقاقهم لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان الأسباب المانعة من توظيف من يستحق هذه المهنة الإشرافية، مع بيان المسؤول عن تأخر تعيينهم في هذه الوظيفة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



4- هل يقوم المشرف الإكلينيكي حسب طبيعة عمله بالعمل الفني المتمثل بالفحص والعلاج أو أن عمله محصور فقط بالعمل الإداري الإشرافي؟ وهل تتوافر لديه إحصائية لعلاج المرضى حسب طبيعة عمله؟



5- ما أسس ومعايير اختيار المشرف الإكلينيكي في المراكز التابعة للبرامج المدرسية لصحة الفم والأسنان؟