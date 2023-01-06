وجه النائب د.فلاح الهاجري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن خلو الوظائف الإشرافية في منطقة الجهراء التعليمية، ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي وجود شواغر في الوظائف الإشرافية في قطاع التعليم العام في بعض المناطق التعليمية والإدارات المركزية في وزارة التربية ومنها



منطقة الجهراء التعليمية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



ما أسباب خلو الوظائف الإشرافية في منطقة الجهراء التعليمية وعدم تسكينها حتى تاريخ ورود هذا السؤال ما ينعكس بالسلب على الموظفين والمراجعين؟