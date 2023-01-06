مفرح الشمري



يخوض الفنان الكوميدي ضاري عبدالرضا تجربة الإنتاج والإخراج من خلال مسرحيته الكوميدية الاجتماعية «الكلكجي» المقتبسة من مسرحية «30 يوم سجن» التي قام بتأليفها الراحلين بديع خيري ونجيب الريحاني، وعرضت عام 1959 وهي من إنتاج فرقة نجيب الريحاني، كما قدم القصة الفنان الراحل فريد شوقي كفيلم عام 1966 من إخراج نيازي مصطفى.



الفنان ضاري عبدالرضا قام بإعادة صياغة قصة المسرحية برؤية جديدة تتماشى مع المجتمع الكويتي والخليجي بأسلوب كوميدي جميل يعتمد على كوميديا الموقف لمناقشة عدد من القضايا المطروحة بالشارع مثل العنوسة والتفكك الأسري والنصب وغسيل الأموال وقضايا أخرى تتماشى مع الاسم الجديد الذي اختاره ضاري عبدالرضا لمسرحيته وهو «الكلكجي» الذي يحاول جني المال بأي طريقة غير مشروعة.



المسرحية ستعرض 25 الجاري على خشبة مسرح أوبرا السالمية ويشارك فيها بجانب ضاري عبدالرضا كل من فتات سلطان، إسماعيل سرور، حسن إبراهيم، محمد باش، عبير يحيى، شيماء حمد، وسماح شموه، وسليمان مرزوق، وأسامة شعبان وآخرين.