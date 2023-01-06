

بيروت - بولين فاضل



يشهد الوسط الغنائي تزامنا مع بداية عام الجديد طرح عدد من المطربات أولى أغانيهن، والتي تنوعت أفكارها ما بين الرومانسية وأخرى حملت في طيات معانيها جانبا من البهجة والفرحة، أبرز هؤلاء إليسا ونوال الزغبي، حيث طرحت إليسا عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب» أحدث أغنياتها بعنوان «ما تندم ع شي»، كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل «الثمن»، وكلماتها مليئة بالدروس والعبر، التي تدعو إلى عدم الندم على أشياء حدثت في الماضي.



كما طرحت نوال الزغبي هي الأخرى أغنية «أنا مش بتساب» باللهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، والأغنية من كلمات الشاعر عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، والفيديو كليب الذي أخرجه دان حداد، مليء بالبهجة، التي تعتمد على الإيقاع السريع للموسيقى.