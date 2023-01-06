جمع الصلوات بسبب المطر



هل يشترط للجمع بعذر المطر أن أصليها في المسجد أم يجوز ان اصليها في البيت؟



٭ اشتراط صلاة الجمع في المسجد محل خلاف بين العلماء، فالمعتمد عند الحنابلة انه يجوز الجمع لعذر المطر، ولو في غير المسجد، بل يجوز لمن صلى منفردا في بيته، ولكنهم لا يجيزون الجمع للمطر إلا بين المغرب والعشاء على المعتمد عندهم، والشافعية: اشترطوا ان يكون الجمع في مسجد، وهو عندهم جائز بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم او جمع تأخير. والمالكية: جوزوا الجمع بين المغرب والعشاء فقط، وتصلى في المسجد، فشرط المسجد هو الأولى وهو المناسب لحكمة الجمع وهو رفع الحرج، إذ لا حرج في صلاة المغرب والعشاء في وقتهما في البيت.



الموالاة لا تنقطع



شاهدت في الموبايل شيخا يجيب عن سؤال شخص يستخدم المنشفة فكلما ينتهي من عضو في الوضوء ينشفه، فكان الجواب ان الوضوء غير صحيح، لأن من شرط الوضوء الموالاة وعليك اعادة الصلاة فهل هذا صحيح؟



٭ بتنشيف أعضاء الوضوء يكون الوضوء صحيحاً لا شك في هذا لأن الموالاة لم تنقطع فيغسل عضوا ثم الذي بعده ولكن هذا من التكلف ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالوضوء صحيح وعليه ان ينشف بعد الانتهاء من الوضوء.



لا تدخل المسجد الحرام



ما حكم دخول الخادمة من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب معنا الى مكة وذلك للضرورة لأنه لا يوجد عندي من أترك ابنائي عندهم في البلد فهل يجوز ذلك؟



٭ دخول الكافر للمسجد الحرام بمكة اختلف فيه العلماء على قولين: الأول: المنع، والثاني: الجواز، والثالث الجواز عند الحاجة. ومنشأ الخلاف بين العلماء في هذه المسألة: ما المراد بالمسجد الحرام في الآية، فالأحناف مع اتفاقهم ان المشركين وأهل الكتاب سواء في الحكم. فمن ذهب الى جواز الدخول كالأحناف قال: المراد بالنهي عن قربان (المسجد) يعني الحج والعمرة وعامة المناسك، عبر بالمكان وأراد الحال، ومن اراد المنع فسر المسجد بمكان السجود، وهو المسجد الذي في جوفه الكعبة او هو الحرم كله.



ومن اجاز دخول الكافر الحرم للحاجة نظر الى نصوص اخرى تفسر الآية فعن جابر بن عبدالله في قوله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا). قال «إلا أن يكون عبدا أو احدا من أهل الذمة» وأخرج احمد (15221) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم». وعليه فالذي نرجحه جواز دخول الخادمة معكم مادامت الحاجة لها قائمة. على أن تبقى في الفندق ولا تدخل الحرم.



والخلاصة: للخدمة ورعاية الأطفال، على ألا تدخل معكم الى المسجد الحرام، بل تبقى في الفندق او الشقة. وفق الله الجميع إلى كل خير.



وقد كان من وقت قصير لوحة تمنع دخول غير المسلمين عند حدود مكة وقد رفعت.