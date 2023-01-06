(وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا).



عندما استيقظ الفتية من النوم، أول ما تساءلوا عنه هي المدة التي قضوها في النوم، كلهم كانوا يشعرون بأن مدة النوم كانت غير عادية، فمنهم من قال لقد نمنا لمدة يوم، وقال الآخر بعض يوم، وفي النهاية (قالوا ربكم أعلم بما لبثتم)، شاء الله عز وجل لهم ان يتساءلوا فيما بينهم عن المدة التي قضوها في النوم حتى يدركوا لاحقا أن مدة النوم هذه هي الكرامة والرحمة التي نشرها الله عز وجل لمدة 309 سنوات في جنبات الكهف.



(فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة).



هنا أراد الله عز وجل من الفتية أن يتحققوا بأنفسهم عن مدة النوم والمعجزة التي حصلت لهم.



فأرسلوا أحدهم ليشتري لهم الطعام وطلبوا منه أن يأخذ حذره ولا يلفت انتباه الناس إليه وأن يتعامل مع الناس بلطف، حتى لا يكشف أمره.



قبس هذه الآية: الحذر من الوقوع في الأخطاء يجنب الوقوع في معوقات النجاح وهو الطريق الصحيح للوصول للهدف.