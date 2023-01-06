أسر رجل من الأنصار العباس رضي الله عنه يوم بدر، وقد أراد الأنصار قتله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه.
قال عمر رضي الله عنه: أفآتيهم؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.
فأتى عمر رضي الله عنه الأنصار، فقال لهم: أرسلوا العباس.
قالوا: لا والله لا نرسله.
قال عمر رضي الله عنه: فإن كان لرسول الله رضى؟
قالوا: إن كان له رضى فخذه.
فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له عمر رضي الله عنه: يا عباس أسلم، فوالله لئن تسلم أحب إليّ من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك.