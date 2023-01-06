

أسر رجل من الأنصار العباس رضي الله عنه يوم بدر، وقد أراد الأنصار قتله.



فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه.



قال عمر رضي الله عنه: أفآتيهم؟



قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم.



فأتى عمر رضي الله عنه الأنصار، فقال لهم: أرسلوا العباس.



قالوا: لا والله لا نرسله.



قال عمر رضي الله عنه: فإن كان لرسول الله رضى؟



قالوا: إن كان له رضى فخذه.



فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له عمر رضي الله عنه: يا عباس أسلم، فوالله لئن تسلم أحب إليّ من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك.