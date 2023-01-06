(والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء.. الآية).



الله هو الحق وكل ما جاء به هو الحق، أما أهل الباطل فلا حق عندهم ولكنهم يمارون في الحق، فويل لمن يجادل في آيات الله بغير سلطان.



(أولم يسيروا في الأرض فينظروا.. الآية) أولم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد، فينظروا كيف كانت خاتمة الأمم السابقة؟ ألم يتعظوا بآيات الله الكونية؟ يقول الله تعالى لهم: يا قريش لا تغتروا بما عندكم، فمن سبقكم من الحضارة والبنيان العتيد أكثر بكثير مما تركتموه أنتم، فلم تنفعهم شدة قواهم فأخذهم الله بعقوبته بسبب كفرهم وما كان لهم من عذاب الله من واق يقيهم منه، فيدفعه عنهم.



إفلاس أهل الظلم



(ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين) السلطان: الحجة والبرهان، يخاطب الله تعالى بنون العظمة ويقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا العظيمة الدالة على حقيقة ما أرسل به وحجة واضحة بينة على صدقه في دعوته وبطلان ما كان عليه من أرسل إليهم: إلى فرعون وهامان وزيره، وقارون صاحب الكنوز، فأنكروا رسالته واستكبروا عنه قائلين: إنه ساحر كذاب، نفس الكلمة التي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تعجز عقولهم عن الحق يقولون ساحر كذاب.



(قوة الباطل عندما تواجه الحق)



(فلما جاءهم بالحق من عندنا.. الآية) ادعى فرعون انه صاحب الفضيلة وهو الحامي من الفساد مع انه رأس الفساد فأراد ان يقتل موسى وأن يستحيوا نساءهم ليكون فوق القتل ذلة وهوان ولم يكتفوا بإنكار الدعوة.



الرجل المؤمن



فرعون أراد أن يقتل موسى فإذا برجل مؤمن من قوم فرعون كان يكتم إيمانه قال منكرا على قومه: كيف تقتلون رجلا لا جرم له عندكم إلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبراهين والأدلة على صدق ما يقول به فإذا كان موسى كاذبا فإن وبال كذبه عائد عليه وحده وإن يك صادقا لحقكم بعض الذي يتوعدكم به إن الله لا يوفق للحق من هو متجاوز للحدّ ويترك الحق



(يا قوم لكم الملك اليوم...الآية) يذكرهم بنعمة الله عليهم، لو قلبت هذه الموازين فأصبح الملك الذي أنتم فيه وبالا عليكم، فمن ينصركم؟ قال فرعون لقومه مجيبا: ما أريكم أيها الناس من الرأي والنصيحة إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحا وصوابا وما أدعوكم إلا عن طريق الحق والصواب.



جزاء التكذيب



(وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب) قال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه محذرا: إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى مثل يوم الأحزاب الذين تحزّبوا على أنبيائهم، ومثل قم نوح وعاد وثمود ومن جاء بعدهم من الكفر والتكذيب فأهلكهم الله بسبب ذلك، وما الله سبحانه يريد ظلما للعباد (ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) أخاف عليكم يوم ينادي فيه الناس على بعض من هول الموقف يوم القيامة، يوم تولون هاربين وما لكم من الله من نافع يمنعكم وناصر ينصركم، ومن يخذله الله ولم يوفقه إلى رشده فما له من هاد يهديه إلى الحق والصواب.



(وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم في شك.. الآية) أرسل الله اليكم النبي يوسف عليه السلام من قبل موسى والدلائل واضحة على صدقه فمازلتم مرتابين مما جاءكم به.



أهل الإيمان ليسوا من أهل الجدال



(كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) يخبرنا الله انه يكره الجدال وكذلك المؤمنون يبغضونه فالجدال ليس في الحق وقد وصفهم الله بأكبر من ذلك فيبين سبحانه ان سبب هذا الجدال قلب متكبر وانه جبار لأنهم يجادلون في آيات الله من غير حجة مقبولة عندهم، كبر ذلك الجدال مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كما ختم بالضلال وحجب عن الهدى قلوب هؤلاء المجادلين يختم الله على كل قلب مستكبر عن توحيد الله وطاعته جبار بكثرة ظلمه وعدوانه.



(ألقيت هذه المحاضرة



في مسجد فاطمة الجسار بمنطقة الشهداء)