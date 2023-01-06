القاهرة - هناء السيد



أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي الاهتمام بالأسر المنتجة ودعمها وتمكينها في مجالات التدريب وتسويق المنتجات.



كما ثمنت البغلي في تصريح لـ «الأنباء» خلال مشاركتها وحضورها افتتاح المعرض العربي للأسر المنتجة بالقاهرة بعنوان «بيت العرب» الذي يستمر حتى 11 الجاري برعاية قرينه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جهود القائمين على المعرض العربي للأسر المنتجة واستضافة مصر لهذا الحدث المميز ودعمها للأسر المنتجة.



وقالت البغلي ان معرض الأسر المنتجة «حدث رائع وتستضيفه مصر ويدل على مدى الاهتمام بالأسر المنتجة»، كما أعربت عن شكرها للمنظمين للمعرض وللأسر المنتجة من الكويت، مشيرة إلى ان جناح الكويت يعبر عن الهوية الكويتية ويبرز التراث الكويتي.



وذكرت البغلي ان الكويت شاركت من خلال 4 أسر منتجة باختلاف المنتجات التي يشاركون بها من اللوحات والأثواب الشعبية والمشغولات اليدوية، مثمنة جهودهم ومعتبرة ان «كلمة الشكر لن توفي حق هذه الأسر المنتجة».



وحول تجارب الكويت لإقامة معارض الأسر المنتجة أوضحت البغلي ان الكويت لديها معارض للأسر المنتجة وهناك معارض قيد الصيانة، موضحة انه سيتم بالقريب العاجل افتتاحها.



وأكدت ان الكويت تهتم وتدعم المرأة في كل الجوانب، مشيرة إلى توليها أول حقيبة للمرأة والطفولة لتقديم كل أوجه الدعم للمرأة والطفل مع الحرص على تبادل الخبرات والتعاون مع الدول للاستفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المجال.



يذكر ان المعرض يشارك فيه 12 دولة عربية وحضره الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية وعدد من الوزراء المعنيين بالدول العربية وسفيرنا لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم صقر الغانم.