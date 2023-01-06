

أعلن المعهد العربي للتخطيط بالكويت عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر أمس، وذلك بشأن التعاون في «إنشاء وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة»، وقد وقع المذكرة كل من مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر عثمان مال الله، ورئيس معهد التخطيط القومي د.أشرف العربي.



وفي هذا السياق، قال مدير عام المعهد العربي للتخطيط د.بدر عثمان مال الله، إن هذه المذكرة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين والتي تهدف إلى وضع آلية تعاون مشتركة بين الجانبين على نحو يعزز دور كل من المعهدين وبخاصة في المجالات التي تدعم متخذ القرار وصناع السياسات في الدول العربية.



من جانبه، أكد رئيس معهد التخطيط القومي د. أشرف العربي، على أهمية استمرار وتطوير التعاون بين المعهدين في المجالات ذات الأهداف التنموية المشتركة، وقد جاءت مذكرة التفاهم تجسيدا لرغبة المؤسستين لإنشاء وإطلاق تلك الوحدة التي ستمثل تجسيرا لفجوة معرفية حقيقية تواجه معظم الدول العربية.