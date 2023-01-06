في إطار مسؤوليته الاجتماعية، وتأكيدا لدوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة تحرص على توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي، يحرص البنك التجاري الكويتي على المشاركة في المعارض الوظيفية التي تنظمها الجامعات والمؤسسات والجهات المختلفة حيث تعتبر هذه المعارض بمنزلة منصة تساعد على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية وأرباب العمل من ناحية أخرى.



وفي هذا السياق، يشارك البنك التجاري الكويتي في معرض «وظيفتي» الذي يقام في قاعة الأرينا بمجمع 360 خلال الفترة من 5 يناير 2023 إلى 7 يناير 2023.



وفي مستهل حديثه عن المعرض، قال مدير عام قطاع الموارد البشرية صادق عبدالله: «تهدف مشاركات التجاري في المعارض والفعاليات الوظيفية إلى استقطاب الطاقات الشابة الكويتية وتوفير فرص العمل المناسبة لهم حسب تخصصاتهم ومساعدتهم للبدء بمسيرة الحياة العملية وتعريفهم بالقطاع المصرفي الذي يعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة».



وأضاف: «يحرص التجاري على حسن اختيار وتحفيز الشباب الكويتي ذوي الطموح للعمل بالبنك مع تدريبهم وصقل مواهبهم وقدراتهم لإعدادهم لشغل مناصب قيادية في المستقبل ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك الرامية إلى توطين الوظائف في جميع المستويات الوظيفية لدى البنك من خلال الاستثمار في جيل الشباب وبما يمكنهم من تحمل المسؤولية وتحقيق رؤية ورسالة البنك الهادفة إلى بناء المستقبل معا».



وأكد صادق عبدالله حرص قطاع الموارد البشرية على تواجد مدراء من الإدارات والقطاعات المصرفية المختلفة في المعرض بغرض التوظيف الفوري لمن ينجح في المقابلات الشخصية أثناء تواجدنا في معرض وظيفتي خلال الفترة من 5 الى 7 يناير 2023.