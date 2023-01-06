ترعى الجامعة الأمريكية في الكويت المؤتمر السنوي ومعرض جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي في دورته السادسة والعشرين كشريك أكاديمي، حيث يعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «التكنولوجيا وتطبيقاتها في المكتبات ومؤسسات المعلومات،» بمشاركة عدد من الباحثين من مختلف الجهات، وذلك في الفترة من 7-9 مارس المقبل.



وينظم المؤتمر والمعرض السنوي في واحدة من دول الخليج العربية كل عام بشكل دوري، بحيث يتيح لجميع المتخصصين في مجال المعلومات فرصة لقاء أقرانهم من دول الخليج العربي لتبادل الأفكار والمعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات المهنية، كما يقوم الناشرن ومزودو الخدمات الإلكترونية بعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجال المعلومات. وأوضحت رئيسة مكتبة الجامعة أسماء الكنعان أن المؤتمر سيناقش أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المكتبات ومؤسسات المعلومات، بحيث يدعم فرص التعاون بين الباحثين في المجال، ويؤكد مبدأ التعلم مدى الحياة للمختصين في مجال المكتبات والمعلومات بالخليج العربي.



وأضافت الكنعان أن الجامعة الأمريكية في الكويت تؤيد مجتمعات التعلم والمكتبات في مساعيهم لتطوير المجتمع، كما تثمن الجامعة الشراكة مع المؤسسات الخارجية التي تسهم في الارتقاء بالبحث العلمي في المجال، مبينة أن المؤتمر سيتيح فرصة للباحثين لعرض أبحاثهم العلمية وطرح النقاش حولها.



ويشهد مؤتمر جمعية المكتبات المتخصصة إقبالا كبيرا من قبل الأكاديميين والمتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات في دول الخليج العربي، ويتاح تسجيل الحضور عبر الموقع الرسمي للجمعية - فرع الخليج العربي http://www.slaagc.org/slaagc2023/.



.. وتقيم معرض مشاريع التخرج من 7 إلى 12 يناير





يقيم قسم الفنون والتصميم الغرافيكي بالجامعة الأمريكية في الكويت معرض مشاريع التخرج نصف السنوي في الصالة متعددة الأغراض بالحرم الجامعي، حيث يتيح المعرض للطلبة المتوقع تخرجهم فرصة عرض مشاريعهم الإبداعية التي تغطي عددا من المواضيع الثقافية والاجتماعية والمتعلقة بريادة الأعمال وهويات الشركات.



ويستمر المعرض لمدة أسبوع من 7 يناير حتى 12 يناير الجاري، ويشارك فيه عدد من الطلبة الذين سيتم تقييمهم من قبل مختصين في المجال وفقا لأفكارهم الإبداعية وطريقة تقديم المشاريع واستخدام استراتيجيات البحث في مجال التصميم وقدرتهم على التخطيط وتطبيق الأفكار بصورة عملية.



ويقام المعرض بشكل نصف سنوي بحيث يجمع خبراء مجال التصميم الغرافيكي والاستديوهات ودور النشر وشركات الإنتاج السينمائي والفيديو وشركات التصميم متعدد الوسائط والإعلانات، كما يمنح معرض مشاريع التخرج الطلبة الخريجين فرصة إظهار قدراتهم على التصميم والبحث من خلال مشاريعهم العملية.



وتحرص الجامعة الأمريكية في الكويت على تشجيع الطلبة للانخراط في مشاريع تساعدهم في حياتهم المهنية بعد التخرج، بحيث يتمكن الطلبة من الاستفادة العملية من سنوات دراستهم الجامعية، ويتمكنوا من استيعاب متطلبات سوق العمل، علما بأن المعرض مفتوح لعموم الحضور من الساعة 11 صباحا حتى 8 مساء طوال فترة المعرض، وسيتم الدخول عبر بوابة 3 في الجامعة من خلال ابراز الدعوة التالية.