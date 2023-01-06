عبدالعزيز الفضلي



واصل وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني جولاته التفقدية على لجان اختبارات الثانوية العامة أمس، بزيارة إلى مدرسة بيبي السالم الثانوية للبنات ومدرسة احمد البشر الرومي الثانوية للبنين للاطلاع على سير العمل فيها.



كما تفقد العدواني أمس الكنترول المركزي للاختبارات وتصحيح مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية.



وعبر في تصريح صحافي عن شكره لجميع القائمين على سير الاختبارات والتصحيح لما لمسه من جهود متميزة ومستمرة وتنظيم رائع سواء في لجان الاختبارات أو الكنترولين العلمي والأدبي، مثمنا ما يبذله المشاركون في متابعة عملية تصحيح الاختبارات من جهود، داعيا لأبنائه الطلبة بالتوفيق والنجاح.



هذا، وأدى طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي أمس اختبار مادة اللغة العربية وسط أجواء مريحة وفرتها وزارة التربية.



وقال رئيس الكنترول العلمي الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار إن عملية الاختبارات بدأت صباح أمس الأول، مشيرا إلى أن إجمالي طلبة القسم العلمي 26700 طالب وطالبة، وحالات الغياب 723، والحرمان 247 حالة، متمنيا أن تصل إلى صفر في الاختبارات القادمة.



وأضاف النجار: نوجه رسالة لأولياء الأمور والطلبة بالمذاكرة وبذل الجهود والالتزام باللوائح الخاصة بأداء الاختبارات والابتعاد عن وسائل الغش، وأتمنى التوفيق للجميع.



بدورها، أكدت الموجهة الفنية العامة لمادة الرياضيات دلال الحجرف أن جميع الأسئلة الواردة في اختبار مادة الرياضيات منهجية ومتكاملة ومباشرة وليست مركبة، وتقيس مستوى الطالب ولم تخرج عن الكتاب وكراسة التمارين، لافتا الى ان وضع الاختبار تم بناء على جدول مواصفات واضحة المعالم، وتمت مراعاة الفروق الفردية بين أبنائنا الطلبة.



من جانبه، قال الموجه الأول لمادة اللغة الفرنسية في منطقة الجهراء التعليمية محمد نهار المطيري: بدأنا تصحيح أوراق اختبارات مادة اللغة الفرنسية وعددها ١٧٣٦٣ ورقة موزعة على ٣٣ لجنة تصحيح نساء و٢٣ لجنة تصحيح رجال، والنتائج الأولية مبشرة بالخير، وكان الاختبار في مستوى الطالب المتوسط، ولم يخرج عن المنهج الدراسي.



وأضاف المطيري: من المتوقع الانتهاء اليوم من تصحيح أوراق اختبار مادة اللغة الفرنسية، ونطمئن الطلبة وأولياء أمورهم بأن النتائج الأولية مطمئنة.



وفي السياق ذاته، ذكر مدير ثانوية لبيد بن ربيعة والمكلف في ثانوية الشجاع بن الأسلم وليد البخيت أن عدد الطلاب المتقدمين للاختبار ٣٦٠ طالبا من ثانوية الشجاع بن الأسلم و١٠٩ من مدرسة الامتياز الخاصة، مؤكدا الاستعداد لاختبارات الصف الثاني عشر بشكل كامل، مبينا ان الوزارة لم تأل جهدا في رفع مستوى الطالب التعليمي والتحصيلي.



وتابع البخيت: دائما ما نزود الطلاب بالتعليمات قبل دخولهم المدرسة من عدم حمل أي وسيلة للغش، وضرورة الالتزام بالتعليمات.



امتحان سهل ومباشر وأكد عدد من الطلبة لـ «الأنباء» على سهولة الاختبار، موضحين انه «حتى الطالب الضعيف يحله».



وقال الطالب إسحاق محمود ان الامتحان سهل جدا ولم يتضمن أسئلة صعبة وجميعها من داخل الكتاب، متمنيا ان تكون بقية الاختبارات بالمستوى نفسه.



بدوره، بين الطالب خالد وليد ان الامتحان في مستوى الطلبة والأسئلة مباشرة، لافتا الى ان الوزارة في هذا الاختبار راعت حالة الطالب وتفهمت مستواه ولم تأت بأسئلة من خارج المنهج.



من جانبه، أكد الطالب سعد عبدالكريم اننا لم نواجه صعوبة في الامتحان، معربا عن بالغ شكره لوزارة التربية على هذا الاختبار المناسب.



وشاركه زميله الطالب عبدالرحمن البلوشي في الرأي، لافتا الى ان الامتحان مبسط وملائم لمستوى الطلبة، شاكرا التوجيه العام للغة العربية على هذا الاختبار، والشكر موصول الى الإدارة المدرسية في ثانوية المباركية على التنظيم الرائع.