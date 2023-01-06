منصور السلطان



أحال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد إلى نيابة المخدرات والخمور أمس وافدا مصريا للاتجار بالمواد المخدرة، وأرفق في ملف الإحالة المضبوطات وهي عبارة عن 4 كيلو من مخدر الشبو و150 حبة ترامادول.



وقال مصدر أمني ان ضبط الوافد جاء عقب معلومات عن حيازته المخدرات ومحاولة ضخها في السوق المحلي وعليه تم استصدار إذن نيابي وضبطه متلبسا ببيع كمية من المخدرات وبتفتيش مسكنه في الجليب وهو عبارة عن غرفة عثر بداخلها على بقية المضبوطات.



من جهة أخرى، أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه ان الجهود الأمنية المكثفة لقطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أسفرت عن ضبط شخص في منطقة جليب الشيوخ وبحوزته ما يقارب 4 كيلو من مادة الشبو و100 قرص ترامادول، وتمت إحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.