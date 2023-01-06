محمد الجلاهمة



أخلت قوة الإطفاء العام صباح امس بناية مكونة من 9 طوابق اثر حريق شب في الطابق الخامس وتشعب وامتد الى الطابق الذي يليه. وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام أن فرق الإطفاء تمكنت صباح امس من إخماد حريق شقة في عمارة بمنطقة الفروانية. وأوضحت الادارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الاطفاء من مراكز الفروانية والجليب وصبحان إلى موقع الحادث وعند الوصول تبين ان الحريق في شقة بالدور الخامس وامتد الى الدور الذي يليه، حيث باشرت الفرق عملية اخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق الذي تم إخماده من دون وقوع اي إصابات.