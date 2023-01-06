مبارك التنيب



ألقت دوريات الفروانية مساء أول من أمس القبض على وافد آسيوي الجنسية يروج للخمور المحلية على زبائنه في منطقة جليب الشيوخ، ووفق مصدر أمني، فإنه وخلال تجول إحدى دوريات الفروانية في منطقة جليب الشيوخ، تم إيقاف باص مغلق يقوده وافد آسيوي الجنسية، حيث ظهرت عليه علامات الارتباك، وبتفتيش سيارته عثر على أكياس بداخلها ما يقارب 128 قنينة خمر محلية.



من جهة أخرى، أحال رجال أمن العاصمة مواطن للاشتباه في قيادة مركبة في حالة غير طبيعية، وجاء ضبط المواطن عقب بلاغ تلقته عمليات الداخلية عن تعرض مركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين إلى الخطر.