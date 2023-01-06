كعادته كل عام، احتفل فريق الفارسي للطائرات الورقية بقدوم العام الجديد على طريقته الخاصة، وذلك بعدما زين سماء منطقة بنيدر الواقعة على طريق 258 بعدد من الطائرات الورقية المبهجة للأطفال والكبار.



الاحتفال حضره رئيس الفريق عبدالرحمن شيخان الفارسي وعدد من رواد المنطقة الذين عبروا عن سعادتهم لهذا الاحتفال بمناسبة استقبال العام الجديد الذي تمنوا أن يكون عاما سعيدا على الأمتين العربية والاسلامية.



وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال الفارسي: نشكر «الأنباء» على مشاركتنا في هذا الاحتفال بمناسبة حلول العام الجديد، وننتهز هذه الفرصة لنهنئ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الامين الشيخ مشعل الأحمد، والحكومة الرشيدة والتهنئة موصولة لجميع الشعب الكويتي الكريم وكل المقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة العام الجديد.