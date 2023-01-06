كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفريق الرقابي بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بتنفيذ جولة تفتيشية على المحلات بمنطقة الجهراء للتأكد من التزام أصحابها بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية محسن الدويخ أن الجولة التي ترأسها وأشرف عليها على المحلات بمنطقة الجهراء أسفرت عن تحرير 11 مخالفة تمثلت في إضافة إعلان بدون ترخيص، عدم التقيد بالاشتراطات التي صدر على أساسها الترخيص، وعدم وضع الترخيص في مكان بارز وتشغيل عمالة بشهادة صحية منتهية.



ودعا الدويخ أصحاب المحلات الى التقيد والالتزام بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي تصل في بعض الأحيان إلى الغلق الإداري.