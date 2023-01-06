نتمنى السلام والازدهـار للكويت ولجميع دول العالم مـع بداية العام الجديـد



أسامة دياب



بحضور عدد من السفراء والديبلوماسيين المعتمدين لدى البلاد، أقام سفير الفاتيكان يوجين مارتن نوجينت قداسا في كاتدرائية العائلة المقدسة بمدينة الكويت على راحة نفس البابا بنديكتوس السادس عشر، الذي توفي في الفاتيكان يوم 31 ديسمبر الماضي عن عمر يناهز 97 عاما.



وفي كلمة ألقاها خلال القداس الذي شارك به مجموعة من رجال الدين الذين يمثلون مختلف الطوائف المسيحية في الكويت، شكر نوجينت باسمه وباسم الكنيسة الكاثوليكية، صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وأعضاء الحكومة والديوان الأميري ووزارة الخارجية لتعبيرهم عن التعاطف الذي أبدوه في الأيام الأخيرة خلال مواساتهم برحيــل بنديكتــوس. وأضاف: أشكر السلطات في مختلف المراكز على تقديم التعازي والتضامن معنا خلال الأيام الماضية، كما شكر رجال الدين وأصدقاء الكويت وزملاءه السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي الذين واسوه في المصاب الجلل، واصفا الراحل بـ «الرجل الشجاع الذي لم يكن يخاف من الدفاع عن تعاليم الكنيسة». وتمنى مع بداية العام الجديد 2023 السلام والازدهار للكويت ولجميع دول العالم.