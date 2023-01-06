القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بتوفير التمويل اللازم لإنجاز مشروعات طلاب محافظة سوهاج.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في سوهاج، عن النمو السكاني وما يمثله من تحد: «أتمنى لو يكون هناك شخص لترجمة لغة الإشارة، لترجمة ما يحدث للصم والبكم».

وأضاف: «كان من المهم أن يكون معنا أحد يترجم للغة الإشارة وياخد الكلام مننا، لأن الناس اللي بتشوفنا من حقهك يسمعونا سواء في التلفزيون أو المناسبات اللي زي دي».



وقال الرئيس، إنه سيوفر الدعم لأفكار شباب سوهاج، لتحويلها إلى مشروعات عملاقة، موضحا أن نصف المشروعات التي تحدث عنها د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء - خلال كلمته امس- جرى تنفيذها بعيدا عن حياة كريمة، والنصف الآخر يدخل ضمن حياة كريمة، وما تم صرفه حتى الآن وصل إلى 7 تريليونات جنيه، وهو رقم متواضع جدا أمام الحلم الذي تسعى الدولة لتحقيقه للمواطنين.



وأضاف، أنه تناول الإفطار امس مع أهالي قرية أبودومة، وقلت لهم إن أمامنا أحلاما كثيرة لنحققها، موضحا أن أحد الحضور قال له إن الصعيد مهمش ومنسي، لكن هذا غير صحيح، الصعيد لم يكن مهمشا، لكن الموارد لم تكن كافية، وهو ما تغير الآن وبدأت الدولة تنمية الصعيد.



وأكد الرئيس السيسي أننا ماضون قدما بشكل قاطع وبإرادة حقيقية في مسيرة تطوير صعيد مصر والعمل بكل جد وبذل كل جهد يحقق لأهالينا في الصعيد ما يستحقونه من تنمية واستقرار وجودة الحياة.



ووجه الرئيس، الشكر لشباب سوهاج، أصحاب المشروعات والأفكار والحلول للمشكلات المجتمعية، مؤكدا أن الدعم للأفكار موجود.



وقال إن محافظات الصعيد لم تكن أبدا مهمشة أو منسية، لكن الدولة فقط لم تكن قادرة، مشيرا إلى أن ما يحدث من تطوير حتى الآن توفيق من الله، ومحاولة لتطوير الفكر.



ووجه الرئيس السيسي، حديثه لعدد من الشباب الذين عرضوا أفكارا خلال افتتاحه مشروعات حياة كريمة في محافظة سوهاج: «أنا متحمس لكم ولأفكاركم.. بحب الفكرة والتفكير لأنها ممكن تحل مشكلة متتحلش بالمسار التقليدي».



كما تفقد الرئيس، أمس، قرية أم دوما بمركز طما، إحدى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في سوهاج، على هامش الافتتاحات الرئاسية.

وهنأ الرئيس السيسي، العاملين في مشروعات حياة كريمة في سوهاج قائلا: «كل سنة وانتم طيبين، وسعيد بأني التقي بيكم وسعيد بجهودكم، تحيا مصر إن شاء الله بيكم، خلو بالكم لسه المشوار، دي أول مرحلة».



وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع عدد من متطوعي «حياة كريمة»: «لسه فيه مرحلة تانية ومرحلة ثالثة، وإحنا وعدنا الناس، في ريف مصر كله أننا هنعمل الثلاث مراحل، بس بيكم إن شاء الله وبكل اللي بيطوع أو كل اللي بيعمل معاكم، اوجه له الشكر والتحية.