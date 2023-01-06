تفتتح منافسات البطولة اليوم بمواجهة تقليدية ضمن المجموعة الأولى بين صاحب الأرض وعمان على ستاد البصرة الدولي الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، يطمح فيها «أسود الرافدين» لتحقيق فوز سابع على حساب «الأحمر العماني» الباحث عن فوز ثالث.

وستكون البطولة أول تحد للإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للعراق في أول ظهور رسمي له بعد تعيينه، والذي قال: «جميع المنتخبات تطمح للمنافسة، لدينا مجموعة شبابية من اللاعبين ولدينا ثقة في قدراتهم على الرغم من مشاركتهم الأولى.

كنت أتطلع لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين المحترفين في دوريات أوروبية، ولم تسنح الفرصة لهم للالتحاق إلا لعدد قليل».

وفي المقابل، يأمل المنتخب العماني المتجدد بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش (67 عاما) المعين مطلع 2020، في استعادة ذكريات نهائي خليجي الكويت 2017 عندما توج بلقبه الثاني بعد الأول على أرضه في 2009.



من جهة أخرى، يدشن المنتخب اليمني مشاركته بملاقاة المنتخب السعودي تحت 23 سنة بقيادة المدرب سعد الشهري على ستاد البصرة أيضا في ثاني مباريات المجموعة، اذ يدخل المنتخب السعودي الأولمبي، البطولة متسلحا بعرض المنتخب الأول في مونديال قطر ويدرك المدرب التشيكي ميروسلاف سوكوب صعوبة المواجهة الافتتاحية مع السعودية، حيث قال: «المنتخب مر بظروف جيدة خلال فترة الاستعدادات. المنتخب اليمني في مجموعة قوية ونسعى للندية أمامها».