أثار تقرير إعلامي عن دراسة تجريها مؤسسة كهرباء حمص، حول تحويل تقنين قطع التيار من ساعي الى يومي، استياء وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت تكثر الشكاوى من طول ساعات التقنين وعدم انتظامها، وتسببها بأعطال تطول الأجهزة الكهربائية، فضلا عن الفوضى وعدم الالتزام ببرنامج محدد وهو ما تفاقم معه دخول فصل الشتاء.



وأشار تقرير لصحيفة «الوطن»، إلى ورود اقتراحات من مواطنين بالعمل على إلغاء برنامج التقنين الساعي المطبق حاليا الذي يعتمد على نحو 6 ساعات فصل وما بين نصف ساعة إلى ساعة وصل، وتطبيق برنامج تقنين يومي أو نصف يومي بحيث تتم زيادة ساعات الفصل في كل يوم على سبيل المثال إلى نحو 20 ساعة وبالمقابل يتم إيصال التيار الكهربائي لمدة 3 أو 4 ساعات متواصلة يوميا، أو نصف يومي بما يعادل ساعتي وصل مقابل 12 ساعة قطع بحيث يمكنهم من الاستفادة من الكهرباء بكل الاستخدامات المنزلية وإنجازها من دون انقطاع متكرر قد يتسبب بعطل يحتاج لأيام لإصلاحه وبالتالي غياب الكهرباء عنهم لأيام نتيجة ذلك.



وقال مدير عام شركة كهرباء حمص محمود حديد، إن هذا الأمر جدير بالدراسة والأخذ بعين الاعتبار وسيتم إعداد دراسة جدية له بمختلف إيجابياته وسلبياته، وفي حال كان ذلك سيؤدي إلى تحسين الواقع الكهربائي وكانت الإيجابيات أكثر من السلبيات ودراسة الإمكانيات المتاحة للشركة ومدى إمكانياتها من السيطرة على الأعطال حينها، سيتم إعداد مذكرة إلى المؤسسة العامة واقتراح تطبيقه وإجراء تجربة على إحدى المناطق أو الخطوط لمعرفة ردة الفعل أو جدواه أو مدى قبوله، لاسيما أن هذا الأمر سيخفف من كثرة الأعطال وضغط إصلاحها.



وقد أثار الاقتراح وكذلك الدراسة استنكارا من قبل المتابعين على مواقع التواصل واعتبرها البعض تمهيدا لقطعها بشكل كامل.

وقال مواطن يدعى يزن: «يا أذكياء إذا الكهرباء تأتي نص ساعة كل 6 ساعات وبالتالي ساعتين كل اليوم بس فهموني كيف رح تعملوا تقنين يومي؟».



فرد عليه آخر يدعى وضاع: «يصلونها يوم ويقطعونها ١٢ يوم»، وذهب مازن أبعد من ذلك قائلا: «بسيطة، كل شهر بتجي يوم».



أما عمر فكان له رأي آخر حيث قال: «سبت وأحد واثنين وثلاثاء قطع، توصل الأربعاء لمدة ساعة، والخميس ساعة وجمعة وسبت عطلة لا تحلموا بالكهرباء».



وأضاف جمال ساخرا: «يعني تصبح: يوم قطع.. ويوم لا يوجد كهرباء».