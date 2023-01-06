

القاهرة - ناهد إمام



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اختارت الدورة الثانية لجوائز التميز الحكومي العربي «هيئة قناة السويس» كأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022، ضمن الاحتفالية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكوكبة من المسؤولين والوزراء وقناصل وسفراء ووزراء مجموعة من الدول العربية الشقيقة.



وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر عربيا في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وتضم 15 جائزة موزعة على فئتين رئيسيتين تشمل الأفراد والمؤسسات، وتهدف الجوائز إلى إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة المتميزة وتسليط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكريم الكفاءات الحكومية العربية، التي تطبق معايير التميز المؤسسي لتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.



وأعرب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن سعادته لاختيار الهيئة للتكريم كأفضل هيئة ومؤسسة عربية خلال عام 2022 تقديرا لجهودها في إدارة العديد من التحديات الكبيرة على مدار السنوات الأخيرة ونجاحها في تحقيق أعلى معدلات سنوية على مدار تاريخ القناة خلال العام الماضي بعبور 23853 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن، مسجلة أعلى إيراد سنوي بلغ 7.9 مليارات دولار، متخطية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.



وأوضح أن تلك المؤشرات غير المسبوقة تأتي بالتوازي مع تحقيق نتائج مبشرة على صعيد نتائج أعمال المحاور المختلفة لاستراتيجية التطوير الطموحة بالهيئة 2023 والتي يتصدرها تطوير المجرى الملاحي، وتطوير وتحديث أسطولها البحري بالتوازي مع الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الفني للترسانات والشركات التابعة لها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن التحول الرقمي وميكنة كافة التعاملات والخدمات المقدمة.



وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس تخطو نحو المستقبل باستراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل من خلال تبني حزمة من المشروعات القومية العملاقة القائمة على مفهوم الاقتصاد الأزرق مثل تطوير موانئ اليخوت على ضفاف القناة وإنشاء أول ميناء يخوت أخضر في المنطقة، بالإضافة إلى جهود تطوير وتطهير البحيرات المصرية، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجهمورية لزيادة إنتاج البحيرة من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن واستعادة النظام البيئي بالمنطقة.



بدأت الاحتفالية بكلمة أمين العام لجامعة الدول العربية رحب خلالها بالحضور والمكرمين، وأعرب عن تقديره واستمرار دعم جامعة الدول العربية للمساعي التي تدعو إليها جوائز التميز الحكومي العربي لتشجيع الابتكار والتميز والاحتفاء بالنماذج والتجارب الناجحة بما يساهم نحو تعميم تطبيق أفضل الممارسات الإدارية في وطننا العربي.



وأشاد ابو الغيط بتنوع فئات جائزة التميز الحكومي العربي واهتمامها بالدور الإداري للمرأة العربية وشمولها للتجارب الناجحة في إدارة الأزمات ومواجهة التحديات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بكل تفان في سبيل تحقيق المصلحة العليا.



عقب ذلك، رحب الوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس أمناء جائزة التميز العربي الحكومي في كلمته بالحضور، ونقل تحيات الشيخ محمد بن راشد، مؤكدا على الأهمية التي تمثلها هذه الفعالية السنوية في الاحتفاء بالمتميزين والتجارب الإدارية الرائدة في المجال الوطن العربي لإحياء وتجديد الإرث الحضاري والإداري عبر استخدام أدوات العصر الحديث بما يتناسب مع الحراك الإداري في العديد من القطاعات بالبلدان العربية الشقيقة.



وفي نهاية الاحتفالية، حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط والوزير محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة على تكريم الفائزين، حيث قدما درع أفضل هيئة ومؤسسة عربية للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.