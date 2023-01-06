دخلت شركة «ستيلانتيس» لصناعة السيارات مجال إنتاج المركبات الجوية، إذ أعلنت الأربعاء خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات أنها ستنتج طائرة كهربائية صممتها شركة «آرتشر» الأميركية لاستخدامها كـ«تاكسي جوي».

وستدفع «ستيلانتيس» المعروفة بماركاتها «بيجو» و«سيتروين» و«جيب»، نحو 150 مليون دولار لشركة «آرتشر» في مقابل مركبتها العمودية الإقلاع والهبوط (eVTOL) والمصممة لنقل أربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار.

وتبدو المركبة التي أطلقت عليها تسمية «ميدنايت» أشبه بطائرة صغيرة مزودة بعدد من الدوارات على جناحيها وتهدف إلى تنفيذ رحلات متتالية تبلغ مسافة كل منها نحو 30 كيلومترا، على أن تشحن بطارياتها لمدة عشر دقائق بين رحلة وأخرى. ومن المتوقع أن تبدأ «ستيلانتيس» في نهاية 2024 بتصنيع المركبة في معمل «آرتشر» في كوفينغتون بولاية جورجيا.