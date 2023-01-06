تواصلت الرياح العاتية والأمطار الغزيرة والتساقطات الثلجية أمس في كاليفورنيا التي تشهد منذ الأربعاء «قنبلة إعصارية» حرمت عشرات آلاف الأسر من الكهرباء وتسببت بإغلاق عدة طرقات، في منطقة تضربها عاصفة شتوية تلو الأخرى.



وكانت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية حذرت من تأثير «الظاهرة المعروفة بالنهر الجوي على كاليفورنيا طوال الخميس مع أمطار غزيرة وفيضانات تجرف معها حطاما وانهيارات تربة بالقرب من المناطق التي شهدت حرائق مؤخرا وتساقطات ثلجية كثيفة في الجبال ورياح عاتية».



وهذه الظاهرة المعروفة بالنهر الجوي، وهي كناية عن شريط ضيق في الغلاف الجوي يشبه النهر محمل بكمية كبيرة من الرطوبة من الخطوط المدارية، ليست بالنادرة في كاليفورنيا شتاء.



وصدرت بلاغات تحذر من الفيضانات موجهة إلى أكثر من 34.5 مليون شخص في كاليفورنيا. وألغيت عشرات الرحلات وأغلقت المدارس على سبيل الاحتياط، في حين كان حوالي 190 ألف منزل ومتجر محرومة من الكهرباء في ساعة مبكرة من الخميس، وفق موقع «PowerOutage.us».