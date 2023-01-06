سجلت السلفادور، التي تعاني منذ سنوات طويلة عنف العصابات، أدنى معدل جرائم قتل في تاريخها عام 2022، بحسب المدعي العام رودولفو ديلغادو.



وقال وزير العدل والأمن غوستافو فيلاتورو، في مؤتمر صحافي، إن معدل جرائم القتل في السلفادور انخفض إلى «7.8 لكل 100 ألف نسمة». ولفت المدعي العام في الدولة الصغيرة الواقعة في أميركا الوسطى إلى أن هذا الرقم هو «الأدنى في تاريخ السلفادور». وأضاف رودولفو ديلغادو «إنه انخفاض لم نشهده قط في بلدنا، حيث اعتاد المجتمع على العيش وسط العنف والموت».



في العام 2022، سجلت 495 جريمة قتل، مقارنة بـ 1147 في العام السابق (18.1 حالة لكل 100 ألف نسمة في العام 2021).



وفي 2019، عندما تسلم الرئيس الحالي نجيب بوكيلة السلطة، وصل هذا المعدل إلى 38 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وفق إحصاءات الوزارة.