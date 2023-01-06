أفاد علماء في جامعة واشنطن بأن الطريقة الشائعة المتعارف عليها والأكثر استخداما لقياس ضغط الدم المرتفع غالبا ما تكون غير دقيقة.



وتكشف نتائج الدراسة الحالية المتوصل إليها أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب يفتقدون التشخيص والعلاج المنقذ للحياة، حيث تتضمن الطريقة الشائعة ربط شريط حول الذراع لقطع إمدادات الدم مؤقتا والجهاز مزود بمنفاخ صغير في الجزء العلوي لحساب معدل تدفق الدم بمجرد إرخاء إحكام الشريط.



في الدراسة الحالية، كشف الفريق أن هذه الطريقة قد تكون غير دقيقة عند مراقبة الأشخاص الذين يعانون من ضغط دم متوسط المدى، واستخدموا بيانات من دراسات من خمسينيات القرن الماضي حتى الآن قارنت ضغط الدم في الكفة لأكثر من 2500 شخص مع طريقة المعيار الذهبي والتي تسمى ضغط الدم الغازي.



وقال الباحثون إن من غير المؤكد ما إذا كان ضغط الدم في الكفة يقيس بدقة الضغط في شرايين الذراع أو الشريان الرئيسي خارج القلب، والذي يسمى الشريان الأورطي، هذا مهم لأن قراءات ضغط الدم يمكن أن تختلف في هاتين النقطتين (فرق محتمل 25 مم زئبق أو أكثر) ويعتبر ضغط الدم في الشريان الأورطي المركزي مؤشرا أفضل للضغط الذي تتعرض له الأعضاء مثل القلب والدماغ لذلك فهو أكثر أهمية من الناحية السريرية.