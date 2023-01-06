بيعت سمكة تونة بأكثر من 270 ألف دولار الخميس في مزاد طوكيو التقليدي لمناسبة العام الجديد، أي ما يقرب من ضعف سعر السمكة الأغلى ثمنا العام الماضي، لتكسر بذلك المنحى التراجعي السائد على صعيد الطلب منذ بدء الجائحة.



ودفع مطعم «أونوديرا» للسوشي الحائز نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني «يامايوكي»، 36.04 مليون ين (273 ألف دولار) مقابل سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 212 كيلوغراما وتم اصطيادها من سواحل مقاطعة أوموري في شمال اليابان، في المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو.



هذا الرقم أدنى بكثير من السعر القياسي المسجل عام 2019، لكنه يعكس انتعاشا للمزاد الرمزي بعد 3 سنوات من انخفاض الأسعار.



وقال كبير الطهاة في مطعم «أونوديرا» أكيفومي ساكاغامي للصحافيين بعد المزاد إن السمكة المبيعة «تتمتع بكل صفات التونة الجيدة».



وأضاف: «لقد مررنا بسنوات من الكآبة (خلال الجائحة). آمل أن نتمكن من جلب السعادة للجميع من خلال استغلال فرص كهذه».



ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدا مهما في اليابان يستقطب سنويا أعدادا كبيرا من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.