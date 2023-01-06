أطلقت إسرائيل سراح أحد أقدم السجناء الفلسطينيين في معتقلاتها بعد أن قضى عقوبة لمدة 40 عاما، فيما دعا أعضاء في الحكومة اليمينية الجديدة بينهم وزير الداخلية أرييه درعي إلى تجريده من الجنسية الإسرائيلية.



وأفرجت اسرائيل عن عميد الأسرى الفلسطينيين قبل ساعات قلائل من انعقد جلسة لمجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة لمناقشة اقتحام بن غفير للمسجد الاقصى المبارك وانتهاك اسرائيل للوضع القائم في القدس المحتلة.



واطلق سراح كريم يونس (60 عاما) بعدما قضى أطول عقوبة سجن متصلة لأي فلسطيني، حيث قد أدين باختطاف وقتل الجندي الإسرائيلي أفراهام برومبرغ عام 1983 في هضبة الجولان السورية المحتلة.



وحظي يونس باستقبال الأبطال في مسقط رأسه قرية «عارة العربية» الواقعة داخل الخط الاخضر، واستقبله أهله وأصدقاؤه وأنصاره وهم يهتفون ويحملونه في الشوارع على أكتافهم وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية التقليدية.



وقال يونس في اول تصريح له بعد تنسمه الحرية «كان لدي استعداد أن أقدم 40 عاما أخرى من عمري فداء لشعبي، وكل الأسرى لديهم القوة والعطاء بأن يقدموا 40 و50 عاما من أجل حرية شعبهم».



وأضاف من أمام قبر والدته حيث سارع الى زيارته فور اطلاق سراحه، انها كانت سفيرة لكل أسرى الحرية وتحملت فوق طاقتها لكنها اختارت أن تراه من السماء بعد انتظار طويل.



وأوضحت مصادر فلسطينية ان سلطات الاحتلال أفرجت عن كريم يونس فجرا وتركته وحيدا في مدينة «رعنانا» القريبة من تل أبيب، دون أن تبلغ أحدا من ذويه بساعة ومكان الإفراج عنه في محاولة للتأثير عليه نفسيا وتنغيص فرحته وفرحتهم بالإفراج عنه واستقباله.



كما داهمت شرطة الاحتلال منزل عائلة كريم يونس وصادرت الأعلام الفلسطينية، ورايات حركة «فتح»، وأبلغتهم بمنع تشغيل الأغاني الوطنية الفلسطينية.



ويونس هو عضو باللجنة المركزية لحركة «فتح»، وتم اعتقاله في عمر 25 سنة ليخرج من سجون الاحتلال وهو في الـ 66 عاما.



وقد تعرض لتحقيق قاس وطويل، وحكم عليه الاحتلال بالإعدام في بداية أسره، ولاحقا بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وجرى تحديد المؤبد له لاحقا لمدة (40) عاما، وهو واحد من بين 25 أسيرا تواصل سلطات الاحتلال اعتقالهم منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو أي قبل عام 1993، ورفضت على مدار عقود أن تفرج عنهم، رغم مرور العديد من صفقات التبادل.



وهنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس المناضل كريم يونس بالإفراج عنه، وقال إنه يمثل رمزا من رموز الشعب الفلسطيني وأحرار العالم في الصمود.



كما هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية واللجنة المركزية لحركة «فتح» الشعب الفلسطيني بحرية يونس، الذي يعد أقدم أسير في العالم.



من جهة أخرى، أجرى رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في اللجنة ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، تم خلالها بحث التطورات الأخيرة الخطيرة.



وأكد أعضاء اللجنة، وفقا لبيان الخارجية الأردنية امس، أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، مشددين على حق دولة فلسطين بالسيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على المدينة المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



وشددوا على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.



ميدانيا، اقتحم مستوطنون متطرفون باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته.



وقتل جيش الاحتلال فتى فلسطينيا خلال مواجهات في مدينة نابلس في الضفة الغربية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان «استشهد الطفل عامر أبو زيتون (16 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس».



وكتبت مجموعة «عرين الأسود» في بيان على تلغرام «قامت عناصر عرين الأسود بالتصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني (...) عقب اقتحامهم لمخيم بلاطة فجر بنابلس».



كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا، بينهم عضو في«فتح»، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.