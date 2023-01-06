حذرت الأمم المتحدة من أن الملايين في شمال سورية سيعانون في حال فشل مجلس الأمن في تجديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود التركية، في وقت اظهرت روسيا اشارات الى انها قد لا تستخدم حق النقض (الفيتو) لوقف الآلية التي تعتبر المتنفس لايصال المساعدات للملايين، والتي من المقرر أن ينتهي سريان مفعول القرار رقم 2642 الخاص بها في 10 الجاري.



وقال ديبلوماسيون إن روسيا أشارت لنظرائها في مجلس الأمن الدولي بأنها ستسمح على الأرجح بتسليم المساعدات الإنسانية عبر تركيا لنحو أربعة ملايين شخص في شمال غرب سورية لمدة ستة أشهر أخرى.



ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن يوم الاثنين على تمديد الإجراء، أي قبل يوم من انتهاء صلاحية الموافقة الحالية. ويلزم لتبني القرار تأييد تسعة أصوات له وعدم استخدام روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا أو الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).



وقال دميتري بوليانسكي، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، لـ «رويترز»: «ما زلنا ندرس الإيجابيات والسلبيات»، مضيفا أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الحالي، الذي تم تبنيه في يوليو، «بعيد عن توقعاتنا».



وأوضح أن روسيا تتشاور مع سورية وأن القرار النهائي ستتخذه موسكو يوم الاثنين.



وقال ديبلوماسيون إن أعضاء مجلس الأمن وافقوا بشكل غير رسمي الأسبوع الماضي على النص الذي يمنح العملية ستة أشهر أخرى، والذي تمت صياغته والتفاوض بشأنه من قبل أيرلندا والنرويج قبل أن ينهيا فترة عضويتهما في المجلس لمدة عامين في 31 ديسمبر.



ويبدو أن التوجه الروسي لعدم عرقلة القرار، جاء بعد توجه الدول الغربية الى اعتماد آلية جديدة بعيدا عن مجلس الأمن لتشكيل صندوق لتمويل المساعدات.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بشأن الجهود الأممية الجارية وما إذا كانت المنظمة الدولية مستعدة للعمل بخطط بديلة في حال عدم تمديد القرار «ظللنا واضحين جدا بشأن الحاجة إلى تمديد الآلية.

إيصال المساعدات عبر الخطوط ضروري للغاية ونحن نواصل العمل في هذا الجانب».



وأضاف إن الأمم المتحدة لديها خطة طوارئ، لكنه شدد على أن عملية إيصال المساعدات عبر خطوط الصراع لن تفي بالاحتياجات ولن تكون بديلة لعملية إيصال المساعدات عبر الحدود، اشارة الى اصرار روسيا على حصر ادخال المساعدات لمناطق سيطرة المعارضة بإشراف حكومة دمشق.



وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومارتن عريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ظلا واضحين للغاية بشأن الأهمية القصوى لاستمرار هذه العملية، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستبقى على استعداد وانخراط مع الدول الأعضاء.



كما دعا خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان، مجلس الأمن إلى تجديد القرار الحالي بهدف توفير المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في شمال غرب سورية.

وأكد الخبراء في بيان أن المساعدة عبر الحدود تعد وسيلة أساسية للوصول إلى 4.1 ملايين شخص محتاج في تلك المنطقة.



وأشاروا إلى أن النظم الصحية الضعيفة والهشة والمعطلة المصحوبة بحالات الطوارئ الصحية العامة المتزامنة والتحديات العديدة لا تؤثر فقط على الوصول إلى الخدمات الصحية وتوافرها وقبولها وجودتها في جميع أنحاء سورية، بل تؤثر أيضا على الرفاه الجسدي والعقلي للمجموعات السكانية في الأوضاع الهشة.



وأعرب الخبراء عن قلقهم بشأن مخاطر زيادة الجوع بين السكان، وعدم وصول المرضى إلى الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب، على الرغم من الدعم المقدم من المجتمع المدني والمنظمات الدولية والوطنية الأخرى لتوسيع نطاق أنشطة الاستجابة الإنسانية.