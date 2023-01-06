أقيمت امس جنازة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، الذي توفي السبت الماضي عن 95 عاما، في ساحة القديس بطرس في روما، في مراسم ترأسها خلفه البابا فرنسيس بحضور خمسين ألف شخص إضافة إلى رؤساء دول وحكومات وملوك.



وقال البابا في عظته التي ألقاها من المذبح في الساحة الضخمة، «بنديكتوس.. ليكن فرحك كاملا في سماع صوته (الله) بشكل نهائي وإلى الأبد».



وكان البابا فرنسيس الذي وصل على كرسي متحرك، يقف مقابل النعش الخشبي ذي التصميم البسيط الذي ضم جثمان يوزف راتسينغر. واستغرقت المراسم ـ التي تخللتها صلوات وترانيم ـ حوالي الساعة والثلث.



أحيا القداس، الذي أقيم وفقا للطقس اللاتيني بلغات عدة، أكثر من أربعة آلاف كاردينال وأسقف وكاهن، ويستمد طابعه الاستثنائي من وجود بابا في جنازة سلفه في سابقة في التاريخ المعاصر للكنيسة.



عند انتهاء المراسم، نقل النعش إلى داخل كاتدرائية القديس بطرس وسيوارى الثرى في سرداب، حيث رقد سلفه البابا يوحنا بولس الثاني حتى تطويبه عام 2011.



وقبل المراسم، وقف البابا فرنسيس متكئا على عصا ورسم إشارة الصليب أمام النعش ثم لمسه بشكل مقتضب وحنى رأسه فيما بدا أنه وداع أخير.



ووسط الحشد، رفعت مجموعة لافتة كتب عليها باللغة الإيطالية «سانتو سوبيتو» ما يعني «قديس فورا»، وهو شعار هتفت به الحشود أثناء جنازة البابا يوحنا بولس الثاني للمطالبة بتقديسه فورا.



من بين رؤساء الدول والحكومات الذين قدموا لحضور الجنازة، المستشار الألماني أولاف شولتس. وفي بلد البابا الراحل، صدح صوت أجراس الكنائس في مدن ألمانية عدة.



وفي روما، لوحظ حضور الكاردينال الكاثوليكي جوزف زين الذي أوقف العام الماضي بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، لكن سمح له بالمشاركة في جنازة البابا الفخري.



وقبل بدء المراسم، وقفت الحشود وبينهم عدد كبير من الكهنة والراهبات، في طابور لعبور البوابات الأمنية ودخول الساحة. وحمل البعض أعلام ألمانيا ومقاطعة بافاريا التي يتحدر منها البابا الراحل، إضافة إلى إعلام الأرجنتين بلد البابا الحالي.



وقالت كريستينا غريسانتي وهي إيطالية من ميلانو تبلغ 59 عاما، لوكالة «فرانس برس»: «أعتبر البابا بنديكتوس السادس عشر بمنزلة أب لي وبالتالي لا يمكنني أن أفوت فرصة لتكريمه»، ونددت «ببرودة مزعجة» تسيطر على الساحة.



من جانبه، أعرب بنيدكت روثفايلر وهو ألماني يبلغ 34 عاما، عن تأثره، فقال «نحن هنا لتكريمه (...) لن يكون لدينا بابا ألماني مرة أخرى».



وفقا للتقليد، احتوى نعش بنديكتوس المصنوع من خشب شجر السرو، على نقود معدنية وميداليات سكت خلال فترة حبريته، ولباسه الكهنوتي فضلا عن نص يصف بشكل مقتضب حبريته يوضع في أسطوانة معدنية.



ويشكل هذا الحدث سابقة في التاريخ المعاصر للكنيسة الكاثوليكية. ففي عام 1802، ترأس البابا بيوس السابع مراسم جنازة بيوس السادس الذي توفي في المنفي في فرنسا قبل ثلاثة أعوام، لكن الأخير لم يكن قد تنحى.



ووضعت وفاة البابا الفخري حدا لتعايش غير معتاد بين رجلين يرتديان اللباس الأبيض البابوي: في سابقة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية الذي يعود الى ألفي عام.



وعلى مدى ربع قرن، كان أستاذ اللاهوت اللامع الذي لا يرتاح كثيرا للتحدث أمام الإعلام والوجود وسط الحشود، الحارس الأمين لعقيدة الكنيسة في روما على رأس مجمع العقيدة والايمان، قبل أن ينتخب بابا عام 2005.