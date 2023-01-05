واشنطن ـ وكالات: دعا الرئيس الاميركي جو بايدن المهاجرين الذين يأتون بأعداد قياسية الى الحدود مع المكسيك الى «عدم المجيء الى الحدود» قبل اتمام الاجراءات القانونية.



وفي خطاب من البيت الابيض، وعد بايدن بإصلاح نظام الهجرة الذي تتخلله عيوب، بطريقة «آمنة وانسانية»، مقرا بأن هذه المشكلة الصعبة لن تحل «بين ليلة وضحاها».



واضاف «نريد المزيد من الموارد لتعزيز الأمن على الحدود الأميركية».



من جهة اخرى، اعتبر الرئيس الاميركي أن نظيره الروسي ڤلاديمير بوتين «يسعى إلى متنفس» عبر إعلان وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.