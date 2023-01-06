يبدو أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الذي هيمن على السياسة العراقية لمدة عقدين، في حالة عزلة حاليا بعد أن شجع انسحابه من السياسة الرسمية منافسيه المدعومين من إيران وأثار احتمال تفجر صراعات جديدة بين الفصائل.

وقد تتاح لإيران فرصة الآن لتوسيع نفوذها على الحكومة العراقية، وهو أسوأ سيناريو بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.

وعلى الرغم من فوز الصدر بأغلبية برلمانية في انتخابات 2021، فقد اختار الانسحاب من الحياة السياسية في أغسطس 2022 بعد إخفاق محاولته التي استمرت عاما لتشكيل حكومة دون مشاركة منافسين مقربين من إيران.

وربما يؤدي قرار الصدر بالفعل إلى نفور بعض الأتباع الذين ساعدوا في دفعه إلى مركز السياسة العراقية في أعقاب الفوضى التي تلت الغزو الأميركي للعراق عام 2003.

وفي هذا الصدد، قال الناشط السياسي العراقي علي العقابي «البعض من المؤيدين الذين يساندون مقتدى الصدر قد بدأوا بالتذمر من أن الانسحاب من السياسة والبرلمان سيترك المجال مفتوحا أمام الأحزاب الفاسدة للسيطرة على الحكومة». وأضاف «للأسف هذا ما يحصل الآن».

وقال أربعة مسؤولين أمنيين لـ«رويترز» إن رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني أعاد تنظيم العديد من المناصب الأمنية العليا وأعطاها لمسؤولين مقربين من الأحزاب المدعومة من إيران بما في ذلك منصب مدير الاستخبارات العسكرية، وهو منصب شديد الأهمية.

كان المنصب يشغله سابقا مسؤول أكثر موالاة للغرب.

لكن خمسة نواب شيعة واثنين من كبار المسؤولين الصدريين قالوا إن السوداني رفض سرا دعوات معارضي الصدر لإقالة مسؤولين حكوميين مؤيدين للصدر خشية أن يعيد ذلك العراق إلى دوامة العنف.

وأكد هذه الرواية أربعة نواب شيعة حضروا اجتماعات بين السوداني وسياسيين شيعة يومي 20 أكتوبر تشرين الأول و11 ديسمبر كانون الأول.

ونزل أتباع الصدر إلى الشوارع بعد أن انسحب من السياسة وانزلقت البلاد لفترة وجيزة نحو صراع أهلي بين الفصائل الشيعية إلى أن تم وقف الاحتجاجات.

وقال مسؤول حكومي شيعي يحضر الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء «السوداني يكافح بصعوبة من أجل عدم إيقاظ التنين».

ويتوقع بعض المقربين من الصدر أن يكون انسحابه من السياسة مؤقتا. وقال أحدهم لرويترز «حالما تلوح الانتخابات النيابية الجديدة في الأفق سيشترك الصدر بقوة».

لكن ممثل للصدر في مدينة كربلاء اوضح مؤخرا بالقول «السيد الصدر يراقب جميع التطورات السياسية وكذلك أداء حكومة السوداني والذي يعتقد أنه لن يستمر فترة طويلة».

وخلص استطلاع للرأي أجراه مركز بحوث «تشاتام هاوس» ومقره بريطانيا في عام 2022 إلى أن أنصار الصدر أكثر إقبالا على التصويت في الانتخابات مقارنة بالجماعات الأخرى.

لكن إلى جانب فقدان بعض الدعم في الشارع، ربما تكون قبضة الصدر قد ضعفت الآن بسبب إحجامه عن إظهار مزيد من النهج العملي بتشكيل حكومة مع أولئك الذين تدعمهم طهران.

وقال المحلل السياسي المقيم في بغداد جاسم البهادلي «إن فشل الصدر في تشكيل الحكومة وكذلك انهيار تحالفه بوجه الضغوطات المضادة من إيران وحلفائها في العراق قد أثر على موقفه السياسي وأجبره مع تياره على الجلوس في الصفوف الخلفية».

ويقول رجال دين مؤيدون للصدر ومشرعون سابقون ومحللون سياسيون إنه ليس له دور سياسي محدد بوضوح لأول مرة منذ 2005، مما جعله في أضعف حالاته منذ دخوله السياسة العراقية.