سيكون لكل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ثقلهما في مراكز صنع القرار في السلطة داخل اسرائيل، وذلك بصفتهما من كبار الشركاء في الائتلاف الذي أعاد بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، وذلك في مشهد يثير قلق اليسار الذي هيمن في وقت من الأوقات على المشهد السياسي، فضلا عن دول صديقة في الغرب.

وأحدهما إيتمار بن غفير عضو سابق حمل السلاح في جماعة يهودية محظورة، والآخر بتسلئيل سموتريتش متعصب دينيا وكلاهما مستوطنان يعيشان في الضفة الغربية المحتلة ويعارضان الحكم الذاتي للفلسطينيين، ناهيك عن آمالهم في إقامة دولة.

ولجأ نتنياهو للقوميين المتطرفين بعدما قاطعته أحزاب تنتمي لتيار الوسط بسبب محاكمته التي طال أمدها في تهم فساد. ويحتاج نتنياهو لدعمهم ليبقى في السلطة بينما يدفع ببراءته أمام القضاء. لكنه ينفي أن يعني ذلك الانصياع لمطالبهم.

وربما شكل صعود أفيغدور ليبرمان في 2006 سابقة مماثلة فقد كان شخصية مثيرة للجدل وأثار تعيينه نائبا لرئيس الوزراء وقتها نفس ردود الفعل تقريبا التي يثيرها صعود بن غفير الآن وتضمنت تحذيرات من ليبراليين من نشوب حرب أهلية ووصل الأمر ببرنامج ساخر هو الأبرز وقتها في التلفزيون الإسرائيلي لوصف ليبرمان بأنه «نازي».

لكن ليبرمان أثبت أنه قادر على التكيف سياسيا، وشارك في العديد من الائتلافات الحاكمة، وانتهى به المطاف في المعارضة التي وصم منها حلفاء نتنياهو الجدد بأنهم «متعصبون ومتطرفون».

واستطاع ليبرمان في الوقت نفسه أن يشاغب سياسيا وهو في صفوف اليمين. وعندما شغل منصب وزير الخارجية في حكومة سابقة برئاسة نتنياهو، روج علنا لتبني نهج أكثر تشددا مع الفلسطينيين عن رئيس الوزراء. وفي ولاية لاحقة، استقال ليبرمان من منصب وزير الدفاع في حكومة لنتنياهو احتجاجا على هدنة مع غزة اعتبرها «بالغة التساهل».

واحتفظ حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وينتمي للمحافظين بحقيبتي الدفاع والخارجية في الحكومة الجديدة، لكن ربما تتسبب الطريقة التي يتم بها النظر إلى أفعال بن غفير وسموتريتش في إثارة مواقف قابلة للاشتعال بالنسبة له. على سبيل المثال، إذا قرر أحدهما زيارة حرم المسجد الأقصى أو ربما الصلاة فيه.

وخلال السنوات الخمسة عشرة السابقة التي كان فيها نتنياهو على رأس الحكومة استفاد من وجود الصقور في حكومته أو قلم أجنحتهم عندما اقتضت الضرورة. لكن وقتها كانت لديه أحزاب من اليسار تساعده في أن يبدو نقطة ارتكاز وتوازن أيديولوجية.

وفي هذا الصدد، قال يوحانان بليسنر رئيس المعهد الإسرائيلي للديموقراطية «لأن كل الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة أكثر يمينية من نتنياهو، سيكون من الصعب عليه أن يكرر هذا الدور هذه المرة.. هل يريد ذلك؟».

ضبط الإيقاع

فيما يتعلق بدعوات بن غفير وسموتريتش بشأن «عمليات ضم» في الضفة الغربية المحتلة، فموقف نتنياهو المعروف هو التأييد بينما يتجنب في الوقت نفسه التحرك على الأرض فعليا بما قد يجازف بتصعيد المواجهات مع واشنطن.

لكن سموتريتش تمكن بالفعل من أن يوسع مكانا لنفسه داخل مجلس الوزراء في موقع يشرف من خلاله على المستوطنات التي تعتبرها أغلب القوى العالمية غير قانونية بسبب بنائها على أراض محتلة يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة عليها.

وقال أموتز أسا-إل الزميل الباحث في معهد شالوم هارتمان «يمكن أن يكون له تأثير في مضاعفة وجود إسرائيل في الضفة الغربية وترسيخه» مشيرا إلى وتيرة سموتريتش السريعة في تشييد البنية التحتية عندما كان وزيرا سابقا للنقل.

لكن على النقيض فهذه هي أول مرة لبن غفير في منصب حكومي. ويتوقع الباحث أسا-إل أنه كوزير للشرطة سيركز على المسائل المتعلقة بالقانون والنظام ذات الأهمية للكثير من الإسرائيليين بما في ذلك العرب الذين يعانون من مستوى الجريمة وأثار بن غفير من قبل حفيظتهم.

وقال أسا-إل «بعد أن يضفي شرعية على موقعه في الدوائر الإسرائيلية الأوسع، سيخطو صوب المسائل التي لا يتفق الجميع عليها، خاصة الضفة الغربية»، لكنه ربما سيضطر للانتظار لأن حقيبة بن غفير لا تمنحه صلاحيات وسلطات كبرى في الضفة الغربية التي تخضع بشكل عام لسيطرة الجيش.

وهناك من يقول إن بن غفير (46 عاما) وسموتريتش (42 عاما) يمكنهما تحمل تأجيل بعض النقاط في أجندتيهما في هذه الجولة مع نتنياهو (73 عاما).

وقال دانييل شابيرو وهو سفير أميركي سابق لدى إسرائيل وحاليا زميل شرفي في المجلس الأطلسي «لكن هذا يعتمد على ضبط النفس من أشخاص لديهم وجهات نظر أيديولوجية بالغة الاختلاف عما شهدناه في أي حكومة إسرائيلية من قبل».

وكان بن غفير ينتمي ذات يوم إلى جماعة «كاهانا حي» اليهودية المتطرفة المدرجة على القائمة السوداء في إسرائيل والولايات المتحدة بسبب توجهاتها شديدة العداء للعرب.

واضاف شابيرو إن الأجيال السابقة من المنتمين لليمين المتطرف في الحكومة «أظهروا اهتماما وقدرة على الدخول في حوار حقيقي مع الولايات المتحدة ولاعبين دوليين آخرين وبدا أنهم يدركون حدود السعي وراء تحقيق بعض أكثر مواقفهم الأيديولوجية تطرفا».