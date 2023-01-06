غزت روسيا أوكرانيا مراهنة على انتصار سريع على القوات الأوكرانية، لكنها وجدت نفسها غارقة في حرب يطول أمدها، تستخلص منها عبر كثيرة حول طبيعة النزاعات المقبلة.

واعتبر رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارك ميلي في نوفمبر أن «تايوان تستخلص العبر» من الحرب في أوكرانيا. وقال: «ثمة دروس نستلهمها. ثمة دروس تستلهمها البلدان الأوروبية وثمة دروس يستلهمها الرئيس شي جين بينغ والجيش الصيني».

لم تفشل روسيا في تحقيق الأهداف التي وضعتها لغزو جارتها في 24 فبراير فحسب، بل وجدت نفسها عرضة لعقوبات يفرضها حلفاء أوكرانيا الغربيون في موازاة إرسالهم بشكل مستمر أسلحة الى القوات الأوكرانية أثبتت جدواها في ساحة المعركة.

وقال ميلي: «من الأشياء التي يتعلمها الناس هو أن الحرب على الورق تختلف كثيرا عن الحرب في الواقع».

وتابع: «عندما تراق الدماء ويموت الناس وتفجر الدبابات الحقيقية، تختلف الأمور قليلا».

استعدادات لوجستية

دعا المسؤول الثالث في الپنتاغون كولن كال الى استخلاص العبر، إذ أنه ليس للترسانة الروسية النووية أي تأثير على أرض المعركة.

وقال في مؤتمر: «لم يجعل واقع امتلاك روسيا لأسلحة نووية غزو أوكرانيا ناجحا، حتى على المستوى الاستراتيجي»، مضيفا: «أرى أن ذلك درس مهم يجب تعلمه».

وشكل الهجوم الروسي على أوكرانيا، وفق كال «كارثة استراتيجية مروعة لفلاديمير بوتين».

ويرى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن استجابة حلفاء أوكرانيا تظهر تصميم المجتمع الدولي على الدفاع عن سيادة القانون.

وقال خلال إفادة صحافية مؤخرا «بمجرد أن غزت روسيا أوكرانيا، رأينا الدول تتحد ولا تقدم المساعدة العسكرية فحسب، بل تشارك أيضا في (فرض) العقوبات والقيود التجارية التي تجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لروسيا».

وتحدث عن درسين يمكن استخلاصهما من الصراع الأوكراني: أهمية الأمور اللوجستية والاستقلالية الممنوحة لضباط الصف في الجيوش الغربية، وكذلك في صفوف القوات الأوكرانية، التي دربتها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وواجه الروس وفق أوستن «منذ البداية مشاكل لوجستية» ومازالوا يعانون منها خصوصا فيما يتعلق بالذخائر، متابعا: «أعتقد أن الأوكرانيين قاتلوا بشكل جيد في البداية بفضل التدريب الذي قدمناه لهم (...) على مستوى الفصائل والفرق. رأينا ضباط الصف يتخذون مبادرات في أرض المعركة».

وتابع: «عبر مهاجمة خطوط الإمداد ومراكز القيادة والتحكم، جعلوا الأمر صعبا للغاية على الروس في البداية».

مخزون الذخائر

ويرى الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية مارك كانسيان أن النزاع أبرز كيف أن ساحة المعركة باتت حاليا موضع مراقبة مستمرة.

ويقول لوكالة فرانس برس إنه في عصر الطائرات المسيرة والصور عبر الأقمار الاصطناعية، «باتت عملية الرصد أكثر سهولة وعملية الاختباء أكثر صعوبة».

واعتقد كثر، وفق كانسيان، أن «ساحة المعركة ستتطور بشكل أساسي نحو مزيد من الدقة، لكن ذلك ليس واقع الحال «إذ يطلق طرفا النزاع» آلاف... القذائف غير الموجهة يوميا».

ويرى كال، وهو نائب وزير الدفاع الأميركي لسياسات الدفاع، أن العدد الهائل من القنابل والذخيرة المختلفة المستخدمة منذ بدء النزاع في أوكرانيا أظهرت أهمية امتلاك مخزون من الذخيرة المناسبة.

ومن الدروس المستقاة أيضا من الحرب في أوكرانيا هو أن «نعير اهتماما لنوع الذخائر التي نحتاج إليها، ولكن أيضا لنوع المخزون الذي يجب أن يكون تحت تصرفنا من أجل حلفاء أو شركاء آخرين في حال وقوع سيناريو آخر شبيه لأوكرانيا»، وفق كال.