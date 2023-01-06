منذ إعلان واشنطن قبل خمسة أشهر عن العملية التي قالت إنها أدت إلى مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، مازال التنظيم يرفض الاعتراف بفقدان خليفة مؤسسه أسامة بن لادن.

ففي 2 أغسطس، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل الظواهري بضربة نفذتها طائرة بدون طيار في كابول. ومنذ ذلك الحين، مازالت آلة دعاية التنظيم تبث، رسائل بالصوت أو الفيديو غير مؤرخة لزعيمها ذي اللحية البيضاء الطويلة، من دون تأكيد أو نفي وفاته.

ويقول هانز جاكوب شندلر، مدير مركز أبحاث مشروع مكافحة التطرف (CEP) لوكالة «فرانس برس»: «إنه أمر غريب حقا. لا يمكن لشبكة أن تعمل في غياب قائد لها. إنها تحتاج لشخصية يدور حولها كل شيء».

وسبق ان قال الباحثان رافايلو بانتوتشي وكبير تانيجا في أوائل ديسمبر على موقع «لوفير» Lawfare «يمكن بالطبع أن تكون الولايات المتحدة مخطئة بشأن وفاته».

وذكرا بإعلانات سابقة عن تصفية قياديين عادوا إلى الظهور بعد ذلك. لكنهما أشارا إلى أن «الأمر يبدو غير مرجح بالنظر إلى الثقة التي تحدث بها الرئيس بايدن عن الضربة».

فرضية سيف العدل

ويجري تداول فرضية أخرى مفادها أن المجموعة فشلت في الاتصال بسيف العدل، الخليفة المفترض للظواهري، الذي انضم إلى حركة الجهاد الإسلامي في الثمانينيات، اعتقل ثم أطلق سراحه وتوجه إلى أفغانستان لينضم إلى «القاعدة» مثل الظواهري الذي صار نائبا له.

لكن تفيد المعلومات بأن سيف العدل يختبئ في إيران حيث لا تبدي طهران أي تعاطف مع الحركة، ويعتقد الباحثان «أنه يعيش في بيئة خطيرة تحد من حركته».

يقول شندلر إن «سيف العدل يمثل مسؤولية ولكنه أيضا ورقة بيد النظام الإيراني»، ويمكن لطهران حسب ما يخدم مصالحها أن تسلمه للأميركيين أو بالعكس أن تدعه يوجه ضربات لهم.

وهناك سيناريو آخر يقول إن صمت القاعدة فرضته عليها طالبان، فقد قتل الظواهري في حي راق في كابول، حيث لم تتمكن الحركة من أن تتجاهل وجوده.

يقول شندلر إن «قرار طالبان عدم التعليق (على قتله) يمكن أن يكون جزءا من جهودهم لإدارة علاقاتهم الهشة ولكن العميقة مع القاعدة»، مع مراضاة واشنطن التي وعدوها بعدم السماح للتنظيم بأن يتصرف كما يحلو له.

ولكن ربما لاقى العدل حتفه أيضا، أو اختبأ لتجنب مصير سلفه، وزعيمي تنظيم داعش اللذين قتلا بفاصل ثمانية أشهر في عام 2022.

لا مركزية

من الواضح أن هناك تكتما على ما يجري داخل تنظيم يختلف تماما اليوم عن ذاك الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وبات التنظيم منتشرا عبر عدة جماعات بايعته من بلاد الشام إلى أفريقيا عبر جنوب آسيا، لكن هذه الجماعات تتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية تجاه المركز مقارنة بالماضي، سواء في عملياتها أو تمويلها واستراتيجياتها، تماشيا مع الواقع المحلي في الأراضي التي تنشط فيها.

ومن هنا، فإن صمت الجماعة بشأن ما بعد الظواهري الذي عين بعد ستة أسابيع فقط من مقتل بن لادن، «يعكس الأهمية المحدودة لتنظيم القاعدة المركزي. إنه رمز يوحد الجماعات عبر الحدود ولكن أهميته متدنية في ما يتعلق بعملياتها»، كما يقول باراك مندلسون، الأستاذ في جامعة هافرفورد في بنسلڤانيا.

يضيف هذا المتخصص في الجماعة لـ «فرانس برس» أن هذا الفراغ في السلطة «ليس كبيرا جدا». ومن هذا المنظور، تواجه القاعدة وتنظيم داعش صعوبات متشابهة.

في نوفمبر، أعلن داعش وفاة زعيمه العراقي أبو حسن الهاشمي القرشي وتنصيب أبو الحسين الحسيني القرشي مكانه، من خلال اسميهما المستعارين.

يقول توري هامينغ، أستاذ العلوم السياسية الدنماركي في قسم دراسات الحرب في جامعة كينغز كوليدج في لندن إن «على الرغم من إعلان تنظيم داعش تعيين زعيمين جديدين، إلا أن أحدا لم يسمع بهما من قبل. ومع ذلك، ظلت الجماعات التي تدور في فلكه موالية لخليفة مجهول».

ويضيف «بالنسبة للقاعدة، يمكن أن يكون الأمر نفسه، مع وجود مجلس قيادي يؤدي دور أمير الجماعة».

ويبقى الغموض محيطا بالجماعة. فبعد مرور أكثر من 30 عاما على وجودها، لم تشهد القاعدة سوى خلافة واحدة، يقول هامينغ لـ «فرانس برس»، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة لابد أنها بسيطة.

ولتأكيد ما يقوله يضيف «لا نعرف شيئا على الاطلاق عما يجري داخل القاعدة من حيث اجراءات اختيار زعيم جديد».