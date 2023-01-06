يستضيف المغرب كأس العالم للرماية خلال الفترة من 11 إلى 24 يناير الجاري، في مسابقات التراب والسكيت (ذكورا وإناثا) والفرق والفرق مختلط،

وأفاد بيان للجامعة بأن هذه النسخة من كأس العالم للرماية الرياضية المنظمة تحت من قبل الاتحاد الدولي للعبة تعد الأولى من نوعها، التي تنظم بالمغرب.

وأضاف البيان أن هذه البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 360 راميا ورامية يمثلون 45 دولة، وينتمون إلى أكبر المدارس المختصة في الرماية الرياضية على مستوى القارات الأربع (إفريقيا وآسيا وأوربا وأمريكا).

وستشهد هذه المسابقة المدرجة في برنامج الاتحاد الدولي للرماية الرياضية، والتي ستحتسب نتائجها في التصنيف الدولي، مشاركة لاعبين مصنفين عالميا، وحاز العديد منهم على ميداليات أولمبية، وأخرى في كأس العالم والبطولات العالمية والقارية.